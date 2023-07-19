"كيا" تُعلن عن الإطلاق المرتقب لسياراتها الكهربائية EV9 وEV6 الحائزة على عدة جوائز عالمية

أعلنت شركة كيا عن الموعد المرتقب لوصول أحدث طرازاتها من السيارات الكهربائية كيا EV9 و EV6، إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول الربع الاخير من العام 2023. ويتماشى هذا التطور المتميز، مع "خارطة الطريق الطموحة للعلامة التجارية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2045"، ويمثل خطوة مهمة نحو تعزيز بنية وهندسة المركبات الكهربائية ذات الأرضية المسطحة E-GMP، والتي تختلف عن منصات محركات الاحتراق الداخلي الحالية، والعمل على مضاعفة المساحة الداخلية لمقاعد الصف الثالث، ما يعزز مجالات الراحة والإحساس بالتطور العالي. كما تُشكل هذه الطرازات المرتقبة، دلالة على التزام كيا بالاستدامة من خلال اعتماد مواد مستدامة في عمليات الإنتاج.