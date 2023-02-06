انفجار بـ"أم الدم".. جراحة معقدة تنقذ مريضًا بالقصيم من بتر طرفه السفلي

وبيّن تجمّع القصيم الصحي، أن فريقًا طبيًّا متخصصًا في جراحة الأوعية الدموية في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، أنقذ مريضًا من خطر بتر الطرف السفلي؛ وذلك عبر تدخل جراحي عاجل أجري للمريض، تم من خلاله إعادة التروية الدموية بوصلة شريانية؛ حيث تعتبر هذه العملية من العلميات النوعية الدقيقة والمعقدة في مسار إجراء التدخلات الطبية الجراحية.