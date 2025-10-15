أمير القصيم يوجّه بإحالة قضية تبديل الجثمان بالرس إلى النيابة العامة.. ولجنة التحقيق تؤكد: لا شبهة جنائية في الحادث

وأكد سمو أمير المنطقة أهمية الالتزام الصارم بالإجراءات النظامية والرقابية في جميع المنشآت الصحية، بما يحفظ الحقوق ويصون كرامة الإنسان ويعزز جودة العمل المؤسسي وفق أعلى المعايير، مشددًا على أن ما تم اتخاذه من توجيهات يأتي في إطار الحرص على تطبيق الأنظمة بعدالة وشفافية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلًا.