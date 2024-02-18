شقراء.. نجاة مواطنَيْن بعد سقوط شجرة عملاقة على سيارتَيْن بالقصب

في التفاصيل، لجأ مواطنان بمركبتيهما إلى إحدى الأشجار المعمرة شمال شرق مركز القصب، خوفاً من البَرَد الكثيف والمتساقط بقوة بفعل الرياح الشديدة المصاحبة للأمطار، لكن سقطت الشجرة العملاقة على مركبتيهما وهشمتهما، إلا أنهما لم يُصابا بأذى -ولله الحمد- واقتصرت الأضرار على تلفيات في المركبتَيْن.