شقراء.. نجاة مواطنَيْن بعد سقوط شجرة عملاقة على سيارتَيْن بالقصب

نجا مواطنان بالقرب من مركز القصب بمحافظة شقراء من موتٍ محقق، بعد أن سقطت شجرة عملاقة معمرة على مركبتيهما بسبب قوة الرياح المصاحبة للأمطار التي هطلت على المنطقة أول أمس.
في التفاصيل، لجأ مواطنان بمركبتيهما إلى إحدى الأشجار المعمرة شمال شرق مركز القصب، خوفاً من البَرَد الكثيف والمتساقط بقوة بفعل الرياح الشديدة المصاحبة للأمطار، لكن سقطت الشجرة العملاقة على مركبتيهما وهشمتهما، إلا أنهما لم يُصابا بأذى -ولله الحمد- واقتصرت الأضرار على تلفيات في المركبتَيْن.
وباشرت فرق الدفاع المدني وآليات بلدية القصب، الواقعة، حيث أزالت الشجرة من فوق المركبتَيْن، فور تلقيها البلاغ.