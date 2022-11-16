خلال قمة المناخ.. "كابسارك" يبرز دور التمويل في الوصول للحياد الصفري

وأشار إلى أهمية الاقتصاد الدائري للكربون في خفض قيمة الاستثمارات الجديدة في مشاريع الطاقة والبنية التحتية والمقدرة بنحو تريليون دولار المطلوبة سنويًا، مبينًا أن قيمتها ستقل إلا أنها ستظل مطلوبة، كما أن تحولات الطاقة ستولد فرصًا استثمارية سريعة في الطاقة والبنية التحتية وغيرها من المجالات.