الوضوء أولاً و5 دلال وعيب.."أسرار القهوة في حائل".. تفاصيل و"لا تتصنع تنكسر"!

أكد خبير القهوة السعودية بحائل إبراهيم رديني الشلاقي، أن هناك عادات وممارسات يجب أن يتحلى بها مُعد القهوة السعودية، أولها الوضوء قبل إعداد القهوة، وعدم وضع أدوات الحمس على الأرض بعد الانتهاء منها، وأن يكون مُعد القهوة ذا بال واسع ومرتاحًا أثناء إعدادها، وذلك وفقًا ما أوصاه به والده، وأن يقوم بطحن القهوة في ما يُسمى بالنِجر (وهو عبارة عن وعاء مخروطي الشكل مصنوع من النحاس الصلب القوي، وله قاعدة قوية سميكة، وله عصا غليظة تسمى "يد النجر"، وهي مفلطحة صلبة، يطحن بها القهوة والهيل التي توضع في النجر ويُسمى في بعض الدول العربية بـ"الهاون" أو"المهباش" او"المدق"، أو"النجيرة" أو"النقيرة".