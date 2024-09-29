تتويج "إنسان" بجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات العربية بالبحرين

واستعرض "المحارب" تجربة الجمعية في تمكين المستفيدين من خلال برنامج "التمكين" بالجمعية، الذي يعنى بتدريب وتأهيل وتوظيف الأبناء ودوره الفاعل في تحقيق رؤية الجمعية المتمثلة في إعداد الأبناء وتمكينهم بمنظومة مستدامة، وفتح آفاق المستقبل أمامهم لتحقيق طموحاتهم في التخصصات التي يتطلبها سوق العمل، ونقلهم من الرعوية إلى التنموية والمنتجة، وفق الرؤية الوطنية للمملكة 2030.