تتويج "إنسان" بجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات العربية بالبحرين

حصلت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، على جائزة المسؤولية الاجتماعية بالبحرين للشركات بالدول العربية 2024 عن فئة "قطاع الخدمات".
جاء ذلك خلال حفل فعاليات النسخة الثالثة من الجائزة، نظمته الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، بالشراكة مع برنامج ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بمملكة البحرين، وبرعاية رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، رئيس اتحاد الغرف العربية، سمير بن عبدالله ناس. واستلم التكريم مدير عام الجمعية محمد بن سعد المحارب.
من جانبه رفع "المحارب" التهنئة لأمير منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة الجمعية، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز؛ لاهتمامه بتجويد الخدمات المقدمة لأبناء وأسر الجمعية وحرصه على تلمس احتياجاتهم، وتحسين جودة حياتهم.
كما رفع التهنئة لنائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، رئيس اللجنة التنفيذية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي يتولى الإشراف العام ومتابعة أعمال الجمعية عن قرب، وحرصه على تميزها وتحقيق الريادة في برامجها وتقديم خدمات نوعية للمستفيدين.
وقدم "المحارب" شكره وتقديره للقائمين على جائزة المسؤولية المجتمعية للشركات بالدول العربية في مملكة البحرين؛ لاعتنائها بتحفيز الشركات العربية لتطوير ممارساتها المجتمعية لخدمة المستفيدين والعملاء، وتحسين جودة خدماتها.
وقال "المحارب": إن جمعية "إنسان" حازت على الجائزة؛ لتميزها في تقديم الخدمات الاجتماعية للمستفيدين وفق معايير عالية الجودة وتحقيق مؤشرات التميز المؤسسي في كل أعمالها بما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة حياة المستفيدين ببرامج نوعية وتحقيق الاستدامة لأبناء وأسر الجمعية وتمكينهم في مختلف المسارات.
واستعرض "المحارب" تجربة الجمعية في تمكين المستفيدين من خلال برنامج "التمكين" بالجمعية، الذي يعنى بتدريب وتأهيل وتوظيف الأبناء ودوره الفاعل في تحقيق رؤية الجمعية المتمثلة في إعداد الأبناء وتمكينهم بمنظومة مستدامة، وفتح آفاق المستقبل أمامهم لتحقيق طموحاتهم في التخصصات التي يتطلبها سوق العمل، ونقلهم من الرعوية إلى التنموية والمنتجة، وفق الرؤية الوطنية للمملكة 2030.
وأشار إلى أن برنامج "التمكين" يأتي منسجمًا مع البرنامج الوطني لتنمية القدرات البشرية الذي يسعى الى إعداد مواطن منافس عالميًا، إضافة إلى مساندة أبناء الجمعية ودعمهم في مجالات الاستثمار المتاحة، وإلحاقهم بقطاع الأعمال عبر افتتاح المشروعات الصغيرة.
كما تحرص الجمعية على تعميق فكر العمل الحر وتنمية التوجه نحو تأسيس أنشطة تجارية على أسس ناجحة، وإكسابهم المهارات الأساسية؛ لتحديد وتطوير الأفكار الاستثمارية في مشروعاتهم.