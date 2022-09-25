"العتيبي" لـ"سبق": مخالفة 152 معهدًا ومركز تدريب أهليًا منذ بداية العام

كما أوضح "العتيبي" أن عدد المنشآت التدريبية الأهلية الجديدة المرخصة منذ بداية العام بلغ 71 منشأة بمختلف المناطق، مضيفًا أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التدريب، ودورها لا يقتصر على الترخيص فقط، بل تقوم بالإشراف والمتابعة لعمل تلك المنشآت للتأكد من جودة التدريب فيها، وعدم مخالفتها للأنظمة واللوائح الخاصة بذلك.