"العتيبي" لـ"سبق": مخالفة 152 معهدًا ومركز تدريب أهليًا منذ بداية العام

كشف المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي، لـ"سبق" أن المؤسسة خالفت 152 منشأة تدريب أهلية منذ بداية العام 2022م، لمخالفات؛ منها: عدم الالتزام بضوابط عقد الدورات التطويرية، وإخلالها بشرط من شروط الإعلان، إضافة إلى عدم البدء بتجديد الرخصة قبل انتهائها.
كما أوضح "العتيبي" أن عدد المنشآت التدريبية الأهلية الجديدة المرخصة منذ بداية العام بلغ 71 منشأة بمختلف المناطق، مضيفًا أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التدريب، ودورها لا يقتصر على الترخيص فقط، بل تقوم بالإشراف والمتابعة لعمل تلك المنشآت للتأكد من جودة التدريب فيها، وعدم مخالفتها للأنظمة واللوائح الخاصة بذلك.
كما أكد المتحدث الرسمي للمؤسسة أنه لضبط جودة التدريب، وضمان جودة المخرجات، تقوم المؤسسة بمتابعة الأداء في منشآت التدريب الأهلية وإجراء الاختبارات النهائية لمتدربي منشآت التدريب الأهلية؛ لضمان جودة مخرجاتها وإعطاء مصداقية وثقة في شهاداتها، كذلك المتابعة المستمرة من خلال الزيارات الإشرافية؛ بهدف متابعة وتطوير العملية التدريبية في تلك المنشآت.