"السلطان" عن مؤسسة الرياض غير الربحية: محفز للأعمال في مجالات الصحة والسعادة والتمكين

وأكد أن المؤسسة تأتي كمحفز للأعمال غير الربحية في عدد من المجالات منها الصحة والسعادة والتمكين والشمولية، وكذلك الاستدامة البيئية والانتماء، وقال: "رؤية سمو ولي العهد في إطلاق مؤسسة الرياض غير الربحية امتداد لدور المملكة الفاعل في القطاع غير الربحي، وبما يتواءم مع ركيزة المجتمع الحيوي في رؤية المملكة 2030م، ولتكون المؤسسة إحدى أكبر المؤسسات غير الربحية في العالم في مجال التنمية الاجتماعية، مما يعزز مكانة مدينة الرياض كمركز رائد في هذا المجال الذي ُيعد أحد القطاعات الحيوية والمهمة في تنمية وترابط المجتمعات".