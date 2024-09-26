"السلطان" عن مؤسسة الرياض غير الربحية: محفز للأعمال في مجالات الصحة والسعادة والتمكين

رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض على ما يوليانه من عناية بالقطاع الاجتماعي في المملكة.
وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الاجتماعي التنموي، حيث يأتي إطلاق مؤسسة الرياض غير الربحية كخطوة تنموية تكمل مسيرة العطاء التي نعمت بها مدينة الرياض على يدي خادم الحرمين الشريفين منذ أن كان أميراً لمنطقة الرياض وتواصلت المسيرة مع تأسيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض حتى شهدتها المملكة كافة بفضل ما تم تسخيره من موارد وإمكانيات.
وأكد أن المؤسسة تأتي كمحفز للأعمال غير الربحية في عدد من المجالات منها الصحة والسعادة والتمكين والشمولية، وكذلك الاستدامة البيئية والانتماء، وقال: "رؤية سمو ولي العهد في إطلاق مؤسسة الرياض غير الربحية امتداد لدور المملكة الفاعل في القطاع غير الربحي، وبما يتواءم مع ركيزة المجتمع الحيوي في رؤية المملكة 2030م، ولتكون المؤسسة إحدى أكبر المؤسسات غير الربحية في العالم في مجال التنمية الاجتماعية، مما يعزز مكانة مدينة الرياض كمركز رائد في هذا المجال الذي ُيعد أحد القطاعات الحيوية والمهمة في تنمية وترابط المجتمعات".
وأكد أن المملكة تهدف للوصول إلى قطاع غير ربحي قوي ومبادر ومؤثر في المجالات المتعددة كالتعليم والصحة والثقافة وغيرها.
الجدير بالذكر أن الاهتمام بالقطاع غير الربحي يأتي من منطلق إيمان المملكة بأهمية دوره في تحقيق التنمية الاجتماعية، ويخدم توجهها في ضرورة تمكين الشباب وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في هذا القطاع، مع توفير الدعم والتدريب المناسبين لتحسين أداء المؤسسات غير الربحية، ومن خلال تأسيس وإدارة الأصول الاجتماعية في مدينة الرياض، والتعاون مع الجهات المعنية لتطوير بيئة منظمة لقطاع التنمية الاجتماعية والقطاع غير الربحي.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرات في زيادة الناتج المحلي للمدينة من خلال دعم وتأسيس العديد من المؤسسات غير الربحية وإبرام اتفاقيات تعاون وتفاهم مع مؤسسات وهيئات محلية ودولية.
يُشار إلى أنه صدر الأمر الملكي الكريم بالموافقة على إنشاء مؤسسة الرياض غير الربحية (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)، وفقًا لنظامها الأساس، في تاريخ 18 من ذي الحجة 1445هـ الموافق: 24 من يونيو 2024م.