نتيجة لارتفاع أسعار العلف.. أسعار الأضاحي تشتعل في العالم الإسلامي

شهدت أسعار الأضاحي هذا العام ارتفاعًا كبيرًا في الدول الإسلامية بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف عالميًّا، وارتفاع أسعار الشحن المرتبط بشكل كبير بالارتفاع الكبير لأسعار النفط والنقل.
- متوسط سعر الخروف 80 دولارًا، والماشية 350 دولارًا.
-متوسط سعر الخروف 250 دولارًا، والماشية 620 دولارًا.
- متوسط سعر الخروف 200 دولار، والماشية 450 دولارًا.
- الخروف 153 دولارًا، والماشية 262 دولارًا.
- سعر الخروف 32 دولارًا، والماشية 450 دولارًا.
- سعر الخروف في المتوسط 200 دولار، والماشية 1200 دولار.
- متوسط سعر الضأن 60 دولارًا، والماشية 240 دولارًا.
- سعر الخروف 356 دولارًا، والماشية 1300 دولار.
- سعر الخروف 423 دولارًا، والماشية وصلت إلى 1450 دولارًا.
- سعر الخروف 138 دولارًا، والماشية وصلت إلى 900 دولار.