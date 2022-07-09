نتيجة لارتفاع أسعار العلف.. أسعار الأضاحي تشتعل في العالم الإسلامي

شهدت أسعار الأضاحي هذا العام ارتفاعًا كبيرًا في الدول الإسلامية بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف عالميًّا، وارتفاع أسعار الشحن المرتبط بشكل كبير بالارتفاع الكبير لأسعار النفط والنقل.