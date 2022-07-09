محليات

نتيجة لارتفاع أسعار العلف.. أسعار الأضاحي تشتعل في العالم الإسلامي

الكويت ومصر في المقدمة
نتيجة لارتفاع أسعار العلف.. أسعار الأضاحي تشتعل في العالم الإسلامي
خالد خليل
خالد خليل

شهدت أسعار الأضاحي هذا العام ارتفاعًا كبيرًا في الدول الإسلامية بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف عالميًّا، وارتفاع أسعار الشحن المرتبط بشكل كبير بالارتفاع الكبير لأسعار النفط والنقل.

إندونيسيا

- متوسط سعر الخروف 80 دولارًا، والماشية 350 دولارًا.

الأردن

-متوسط سعر الخروف 250 دولارًا، والماشية 620 دولارًا.

تركيا

- متوسط سعر الخروف 200 دولار، والماشية 450 دولارًا.

السودان

- الخروف 153 دولارًا، والماشية 262 دولارًا.

تونس

- سعر الخروف 32 دولارًا، والماشية 450 دولارًا.

مصر

- سعر الخروف في المتوسط 200 دولار، والماشية 1200 دولار.

الصومال

- متوسط سعر الضأن 60 دولارًا، والماشية 240 دولارًا.

قطر

- سعر الخروف 356 دولارًا، والماشية 1300 دولار.

الكويت

- سعر الخروف 423 دولارًا، والماشية وصلت إلى 1450 دولارًا.

المغرب

- سعر الخروف 138 دولارًا، والماشية وصلت إلى 900 دولار.

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