عُلماء "كاوست" يبتكرون نهجًا رياضيًا جديدًا لحماية الطائرات من تداخل إشارات الجيل الخامس 5G

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تُطَبَّق فيها الهندسة العشوائية – وهي طريقة رياضية تُستخدم لنمذجة العناصر العشوائية في الشبكات –، للتنبؤ بكيفية تفاعل إشارات الجيل الخامس مع أجهزة قياس الارتفاع اللاسلكية في الطائرات، حيث تُنقل البيانات عبر موجات كهرومغناطيسية ضمن نطاقات ترددية محددة، وكلما اتسع النطاق الترددي، زادت سرعة تبادل البيانات، في حين يعمل الجيل الخامس عند أوسع نطاق ترددي حتى الآن، ما يتيح سرعات فائقة في نقل البيانات، لكنه في الوقت نفسه يتقاطع مع أنظمة أخرى ويسبّب لها مشكلات.