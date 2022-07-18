"السديس": افتخار سمو ولي العهد بقيمنا تجسيد لنهج القيادة الرشيدة

ورفع الرئيس العام في كلمة ألقاها اليوم بمناسبة معايدة منسوبي الرئاسة بعيد الأضحى المبارك، التهنئة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، بنجاح قمة جدة مؤكداً أن خطاب سمو الأمير محمد بن سلمان في القمة يعد نموذجاً يُفاخر به السعوديون وشعوب المنطقة بأكملها، عبر دعوته العالم لاحترام القيم النبيلة للمنطقة التي قال بكل وضوح إنه لا يمكن التخلي عنها، وإن ذلك هو طريق تعزيز الشراكة الحقيقية، ويؤكد مجدداً مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والدولية، ودورها الريادي المستحق في تحقيق السلام والازدهار في المنطقة والعالم.