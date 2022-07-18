"السديس": افتخار سمو ولي العهد بقيمنا تجسيد لنهج القيادة الرشيدة

أشاد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمضامين كلمة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله في "قمة جدة للأمن والتنمية" التي استضافتها المملكة مؤخراً، والتي أكد من خلالها اعتزاز المملكة العربية السعودية بالدين الإسلامي والافتخار بالقيم التي لن تحيد عنها بإذن الله، وهو النهج الثابت والراسخ للقيادة الرشيدة حفظها الله منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه إلى اليوم.
ورفع الرئيس العام في كلمة ألقاها اليوم بمناسبة معايدة منسوبي الرئاسة بعيد الأضحى المبارك، التهنئة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، بنجاح قمة جدة مؤكداً أن خطاب سمو الأمير محمد بن سلمان في القمة يعد نموذجاً يُفاخر به السعوديون وشعوب المنطقة بأكملها، عبر دعوته العالم لاحترام القيم النبيلة للمنطقة التي قال بكل وضوح إنه لا يمكن التخلي عنها، وإن ذلك هو طريق تعزيز الشراكة الحقيقية، ويؤكد مجدداً مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والدولية، ودورها الريادي المستحق في تحقيق السلام والازدهار في المنطقة والعالم.
وتابع: لقد بعثت المملكة العربية السعودية رسالة أمل لجميع شعوب المنطقة على لسان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي عبّر بكل وضوح عن ضرورة وضع إطار كامل لمرحلة جديدة تترجم آمالهم وطموحهم وتطلعاتهم بمستقبل آمن ومستقر ومُشرق.