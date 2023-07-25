"تخصصي تبوك" يجري أول زراعة صمام أورطي بتقنية "TAVI"

وقال الفريق الطبي: المريضان كانا يعانيان من تضيق في الصمام الأورطي، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تقرّر إجراء عملية قسطرة للمريضين؛ حيث تمّت زراعة صمام من نوع "Edwards" يتوسع عن طريق البالون، وقد تكلّلت بالنجاح وحالة المريضين الصحية جيدة.