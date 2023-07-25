"تخصصي تبوك" يجري أول زراعة صمام أورطي بتقنية "TAVI"

تمكّن فريق القسطرة القلبية بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، من إجراء أول عملية زراعة صمام أورطي على مستوى منطقة تبوك، لمريضين في العقد السادس من العمر؛ عن طريق القسطرة باستخدام تقنية "TAVI" دون تدخل جراحي وبتخدير موضعي.
وقال الفريق الطبي: المريضان كانا يعانيان من تضيق في الصمام الأورطي، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تقرّر إجراء عملية قسطرة للمريضين؛ حيث تمّت زراعة صمام من نوع "Edwards" يتوسع عن طريق البالون، وقد تكلّلت بالنجاح وحالة المريضين الصحية جيدة.
ويعدّ نجاح هذه العملية امتدادًا لسلسلة الإنجازات الطبية التي يحقّقها مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك؛ حيث أجرى مركز القسطرة القلبية خلال النصف الأول من هذا العام 2044 عملية قسطرة.