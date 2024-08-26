أمير الباحة يعزي في وفاة المعلم "الزهراني" وزوجته وأبنائه

من جهتهم، رفع ذوو المتوفين الشكر والامتنان لأمير منطقة الباحة على هذه اللفتة الكريمة وغير المستغربة من سموه بمواساتهم في مصابهم، مما كان له الأثر في نفوسهم في التخفيف عنهم، سائلين الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.