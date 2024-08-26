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أمير الباحة يعزي في وفاة المعلم "الزهراني" وزوجته وأبنائه

كانوا قد تُوُفوا غرقًا في سيول محافظة محايل عسير
أمير الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز
أمير الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز
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قدّم الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة العزاء والمواساة في وفاة المعلم معيض بن مسفر بن سعدي الزهراني، الذي تُوُفي هو وزوجته وأبناؤه الثلاثة غرقًا في سيول محافظة محايل عسير.

وسأل الله -عز وجل- في اتصال هاتفي أجراه مع ذوي المتوفين، أن يرحمهم ويغفر لهم، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

من جهتهم، رفع ذوو المتوفين الشكر والامتنان لأمير منطقة الباحة على هذه اللفتة الكريمة وغير المستغربة من سموه بمواساتهم في مصابهم، مما كان له الأثر في نفوسهم في التخفيف عنهم، سائلين الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.

أمير الباحة
الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز

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