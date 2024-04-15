أمير تبوك يطلع على خطط وأعمال وزارة الحج في "المنافذ الحدودية"

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، في مكتبه بالإمارة، وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.
وفي مستهل اللقاء رحب أمير تبوك بوزير الحج والعمرة، متمنيًا له التوفيق في زيارته للمنطقة.
واطلع أمير منطقة تبوك، خلال اللقاء على خطط وأعمال وزارة الحج والعمرة في المنافذ الحدودية بالمنطقة، والمواقع والمحطات التي يمر بها ضيوف الرحمن.
كما اطلع على أبرز التطورات لرحلة وتجربة الحجاج والمعتمرين، ومنظومة الخدمات المقدمة لهم وفق أعلى المعايير، بما يترجم تطلعات القيادة الرشيدة لتهيئة الأجواء للتيسير على ضيوف الرحمن ليؤدوا عباداتهم في أجواء مفعمة بالهدوء والسكينة والطمأنينة.
واستمع الأمير فهد بن سلطان، خلال اللقاء، إلى منظومة العمل التشاركي بين برنامج خدمة ضيوف الرحمن وإمارة المنطقة، وكل الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والقطاع غير الربحي.
وذلك لتقديم أفضل درجات الرعاية والعناية والتيسير على ضيوف الرحمن من دخولهم عبر منافذ المملكة وأدائهم فريضة الحج بكل يسر وسهولة وحتى عودتهم إلى بلادهم سالمين مطمئنين.
ونوه إلى ما يحظى به قطاع الحج والعمرة من دعم واهتمام كبيرين من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -.
وأكد الأمير فهد بن سلطان، أن خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة لنا جميعا في المملكة.
وأشاد بالجهود والإمكانيات التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة المعتمرين والمصلين والزائرين قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، خلال شهر رمضان المبارك.
كذلك التنظيم والدقة العالية التي سهلت للمعتمرين والزائرين أدائهم لمناسكهم بطمأنينة ويسـر، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
من جانبه عبر وزير الحج والعمرة، عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على دعمه الكبير لجميع أعمال الوزارة ومتابعته الدائمة لجهودها، ضمن حرصه المستمر على توفير أعلى معايير الراحة في استقبال الحجاج والزائرين، مشيرًا إلى أن هذا الدعم انعكس بشكل كبير على تسهيل خدمة الحجاج والزوار.