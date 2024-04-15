أمير تبوك يطلع على خطط وأعمال وزارة الحج في "المنافذ الحدودية"

من جانبه عبر وزير الحج والعمرة، عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على دعمه الكبير لجميع أعمال الوزارة ومتابعته الدائمة لجهودها، ضمن حرصه المستمر على توفير أعلى معايير الراحة في استقبال الحجاج والزائرين، مشيرًا إلى أن هذا الدعم انعكس بشكل كبير على تسهيل خدمة الحجاج والزوار.