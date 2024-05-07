امين الناصر: أحرزنا تقدماً في تنفيذ أهدافنا الإستراتيجية لتوسيع قدراتنا بمجال الغاز

قال المهندس أمين الناصر؛ الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو وكبير التنفيذيين: واصلت "أرامكو" تحقيق نتائج قوية في الربع الأول، كما أحرزنا تقدماً في تنفيذ أهدافنا الإستراتيجية لتوسيع قدراتنا بمجال الغاز، وكذلك توسيع نطاق أعمالنا في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق على المستوى العالمي.
وأضاف "منذ بداية العام حتى اليوم، رفعنا هدفنا لإنتاج الغاز بحلول 2030، وأعلنا احتياطيات كبيرة من الغاز والمكثفات المؤكّدة في حقل الجافورة، كما أرسينا عقوداً لتوسيع طاقة المعالجة في معمل الغاز في الفاضلي، وعزّزنا توسعنا في الأسواق العالمية الرئيسة من خلال استكمال أول استثمار لنا في قطاع التجزئة بأمريكا الجنوبية، وزيادة حجم برنامجنا العالمي لرأس المال الجريء بأكثر من الضعف.
وحول الطاقة التقليدية، أكّد الناصر؛ أنها ستبقى في صميم مزيج الطاقة العالمي في المستقبل المنظور، مع إضافة حلول بديلة بمرور الوقت.. وبناءً على ذلك، أتوقع أن تتطوّر محفظتنا الاستثمارية، حيث نهدف إلى الإسهام في تحوّل الطاقة الذي يعالج التحديات المناخية، وفي الوقت نفسه تكون الطاقة بأسعار معقولة وموثوقة ومرنة.
واختتم تصريحه بالقول، إن مركزنا المالي القوي يتيح لنا مواصلة تبني رؤية طويلة المدى. ومن خلال قاعدة موجوداتنا، تُعد التقنية عنصراً أساساً للمحافظة على ميزتنا التنافسية، ونرى أن تطوير تقنيات جديدة سيمكننا من الاستمرار في تلبية احتياجات عملائنا بطريقة آمنة وبأسعار معقولة وأكثر استدامة.