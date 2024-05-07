امين الناصر: أحرزنا تقدماً في تنفيذ أهدافنا الإستراتيجية لتوسيع قدراتنا بمجال الغاز

وأضاف "منذ بداية العام حتى اليوم، رفعنا هدفنا لإنتاج الغاز بحلول 2030، وأعلنا احتياطيات كبيرة من الغاز والمكثفات المؤكّدة في حقل الجافورة، كما أرسينا عقوداً لتوسيع طاقة المعالجة في معمل الغاز في الفاضلي، وعزّزنا توسعنا في الأسواق العالمية الرئيسة من خلال استكمال أول استثمار لنا في قطاع التجزئة بأمريكا الجنوبية، وزيادة حجم برنامجنا العالمي لرأس المال الجريء بأكثر من الضعف.