كلما زاد جفاف جسمك زاد وزنك.. كيف تتعامل مع هذه الحالة في رمضان

وقالت: من أسباب الجفاف هو شرب كميات قليلة من الماء مما يؤدي إلى بطء عمليات الأيض مما يؤدي إلى زيادة الوزن ولتجنب الجفاف، نصحت "الصحة" بشرب عبوة 2 لتر من الماء طيلة فترة المساء بين الفطور والسحور، وكذلك استخدام السوائل أثناء الوجبات مثل "الشوربة" وتناول الفاكهة يومياً.