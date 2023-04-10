كلما زاد جفاف جسمك زاد وزنك.. كيف تتعامل مع هذه الحالة في رمضان

كشفت وزارة الصحة عن الأعراض المرتبطة بجفاف الجسم وعلاقتها بالوزن، وكيفية التعامل مع هذه الحالة خلال شهر رمضان.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها على تويتر أن المصاب بالجفاف يشعر بالعطش والتعب والدوار والدوخة، وكذلك جفاف الفم والشفتين والعينين، ومن أعراض الجفاف أيضاً التبول أقل من 4 مرات باليوم بشكل داكن وقوي الرائحة.
وقالت: من أسباب الجفاف هو شرب كميات قليلة من الماء مما يؤدي إلى بطء عمليات الأيض مما يؤدي إلى زيادة الوزن ولتجنب الجفاف، نصحت "الصحة" بشرب عبوة 2 لتر من الماء طيلة فترة المساء بين الفطور والسحور، وكذلك استخدام السوائل أثناء الوجبات مثل "الشوربة" وتناول الفاكهة يومياً.