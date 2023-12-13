"الراجحي": المملكة تتمتع بأحد أكثر "قوى العمل" تنوعًا في العالم

وكان قد افتتح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم، أعمال المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، بحضور أكثر من 6000 مشارك من 40 دولة، وعددٍ من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، ومجموعة من قادة ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية، وممثلين من الأوساط الأكاديمية.