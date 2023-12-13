"الراجحي": المملكة تتمتع بأحد أكثر "قوى العمل" تنوعًا في العالم

أكد وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي أن المملكة تسعى إلى أن تكون الوجهة المفضلة لأفضل العقول في العالم.
وقال "الراجحي": نريد أن نضمن حصول كل من يعمل في المملكة على كل ما يحتاجه لتحقيق طموحه مهما كانت مواهبه وقدراته الفردية.
وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الدولي لسوق العمل: نحن محظوظون بوجود أيدٍ عاملة من الشباب السعودي وعلى قدرٍ عالٍ من التعلم.
وأردف وزير الموارد البشرية أن المملكة تتمتع بأحد أكثر "قوى العمل" تنوعًا في العالم.
وكان قد افتتح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم، أعمال المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، بحضور أكثر من 6000 مشارك من 40 دولة، وعددٍ من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، ومجموعة من قادة ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية، وممثلين من الأوساط الأكاديمية.
وأكد الوزير "الراجحي" في كلمته خلال الحفل على دور المملكة الريادي في دعم الجهود الدولية تجاه مواكبة المتغيرات في سوق العمل العالمي، مشيرًا إلى أن ما نشهده اليوم هو تحول مختلف عن أي وقت مضى، من خلال الطلب المتزايد على الوظائف والمهارات المستقبلية، والمهن الجديدة، وتغيّر طبيعة القوى العاملة العالمية.