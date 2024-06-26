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"الزعاق": في هذا الأسبوع يبدأ الليل يأخذ من النهار لمدة 90 يومًا حتى يتساويا

قال إن الشمس بدأت الرجوع للجهة الجنوبية بعد وصولها إلى ميلها الأعظم شمالاً