"الزعاق": في هذا الأسبوع يبدأ الليل يأخذ من النهار لمدة 90 يومًا حتى يتساويا

قال الدكتور خالد الزعاق، مقدم فقرة تقويم على قناة العربية، إنه من الأسبوع القادم يبدأ الليل يأخذ من النهار، ويستمر الأخذ 90 يومًا، وحينذاك يتساوى طول الليل مع النهار.
وفي التفاصيل، أوضح الزعاق أن الشمس تبدأ بالرجوع إلى الجهة الجنوبية بعد وصولها إلى ميلها الأعظم شمالاً إلى مدار السرطان، وفي هذا التوقيت نعيش أطول نهار. أما عندما تعود للجنوب إلى مدار الجدي فنعيش وقتها أطول ليل. مشيرًا إلى أن المسافة الزمنية بين وصول الشمس من مدار إلى مدار تستغرق 3 أشهُر تقريبًا.
وقال إن درجات الحرارة مرتبطة بمواقع الشمس اليومية والفصلية، فأعلى درجة حرارة من بعد الزوال، وأدنى درجة من بعد منتصف الليل، وأعلى درجة حرارة فصلية بعد الانصراف الشمالي، وأدنى درجة حرارة فصلية من بعد الانصراف الجنوبي.