السعودي الألماني الصحية تحصد عدة جوائز للتسويق خلال حفل توزيع جوائز "سمارتيز السعودية 2024"

وقال رامي زهران، الرئيس التنفيذي للتسويق في السعودي الألماني الصحية: "نحن فخورون بحصولنا على هذه الجوائز التي تحتفي بنجاح حملاتنا التسويقية وتسلّط الضوء على جهودنا في تحسين حياة الأفراد وتعزيز قصص نجاحهم، حيث يتعلق الأمر بتمكين الأفراد من الإمساك بزمام حياتهم الصحية وتوفير منصة تمكن السيدات من استعادة نشاطهن وصحتهن. ونحرص دائماً على أن تتوافق حملاتنا ورسائلنا مع علامتنا التجارية وشعارنا المتمثل في "نرعاكم كأهالينا". وبذلك، فإننا نضمن التواصل مع أفراد المجتمع على المستوى الإنساني. ونأمل أن نحدث تغييراً في مشهد التسويق، بالإضافة إلى إعطاء الأمل لكل فرد في المجتمع".