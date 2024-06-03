السعودي الألماني الصحية تحصد عدة جوائز للتسويق خلال حفل توزيع جوائز "سمارتيز السعودية 2024"

أعلنت السعودي الألماني الصحية، إحدى أكبر المجموعات التي تقدم خدمات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تكريمها بعدة جوائز خلال حفل توزيع جوائز "سمارتيز السعودية" (Smarties Award KSA). وجاءت هذه الجوائز تقديراً لحملتي "الارتقاء بجودة الحياة من خلال حلول مخصصة لعلاج السمنة" و"خطاهن". وتعكس هاتان الحملتان تفاني "السعودي الألماني الصحية" في تمكين المرأة وطرح حلول متطوّرة لعلاج السمنة تماشياً مع الأهداف الصحية لرؤية السعودية 2030.
ونالت حملة "الارتقاء بجودة الحياة من خلال حلول مخصصة لعلاج السمنة" الجائزة عن "رحلة العميل" تقديراً للجهود الاستثنائية التي تبذلها السعودي الألماني الصحية في تصميم وتحسين رحلة المريض بأكملها بداً من عملية التوعية الأولية إلى عملية اتخاذ القرار النهائي. وتهدف هذه الحملة إلى دعم الأفراد في مجال اللياقة البدنية بالتزامن مع تعزيز وعيهم حول حلول فقدان الوزن بما في ذلك الخيارات الجراحية.
أما حملة "خطاهن"، التي حظيت بالتكريم أيضاً خلال الحدث عن فئة "التأثير الإجتماعي"، فتهدف إلى تحسين صحة السيدات من خلال تسهيل النقاشات المهمة حول المخاوف المرتبطة بالصحة النسائية وصحة الدورة الشهرية، وكسر الحواجز والعوائق الاجتماعية. واستعرضت الحملة قصصاً شخصية مؤثرة لأربع سيدات ملهمات، تغلبت كل منهم على مصاعب ومعيقات متعلقة بالأنوثة ليصبحن مصدر إلهام لكافة النساء في المنطقة، وهو ما جسد التزام السعودي الألماني الصحية بالتثقيف والتمكين والشمولية.
وقال رامي زهران، الرئيس التنفيذي للتسويق في السعودي الألماني الصحية: "نحن فخورون بحصولنا على هذه الجوائز التي تحتفي بنجاح حملاتنا التسويقية وتسلّط الضوء على جهودنا في تحسين حياة الأفراد وتعزيز قصص نجاحهم، حيث يتعلق الأمر بتمكين الأفراد من الإمساك بزمام حياتهم الصحية وتوفير منصة تمكن السيدات من استعادة نشاطهن وصحتهن. ونحرص دائماً على أن تتوافق حملاتنا ورسائلنا مع علامتنا التجارية وشعارنا المتمثل في "نرعاكم كأهالينا". وبذلك، فإننا نضمن التواصل مع أفراد المجتمع على المستوى الإنساني. ونأمل أن نحدث تغييراً في مشهد التسويق، بالإضافة إلى إعطاء الأمل لكل فرد في المجتمع".
وكرمت جوائز "سمارتيز السعودية" الاستراتيجيات الناجحة للسعودي الألماني الصحية فيما يتعلق بإشراك المرضى، ما يؤكد قدرتها على تعزيز التقدم في مجال الصحة العامة ونجاح الأعمال من خلال استراتيجيات مخصصة ومتطورة لإدارة علاقات العملاء. ويعكس هذا الإنجاز الراسخ في شعار السعودي الألماني الصحية "نرعاكم كأهالينا"، التزام المجموعة بتوفير خدمات رعاية صحية شاملة ومخصصة وتعزيز بيئة داعمة وراعية للمرضى.