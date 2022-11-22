"الجفالي للسيارات" تحصد 27 جائزة في 2021/2022

عام حافل بالإنجازات شهدته شركة الجفالي للسيارات وكلاء مرسيدس – بنز في المملكة خلال الفترة من 2021 وحتى منتصف عام 2022 بعد أن حصد قسم التسويق 27 جائزة محلية ودولية تعكس تميّز الحملات من حيث فكرتها وتنفيذها، عبر عدد من البرامج الموجهة والمختارة بعناية.
فبعد إبداع الشركة في تقديم رائعة مرسيدس - بنز S-Class عبر عدد من الاحتفالات المتتالية في جدة والرياض والدمام، بحضور عملاء الشركة وممثلي وسائل الإعلام، وتضمن الحفل عرض لوحات فنية رفيعة المستوى لفنانين تشكيليين في المملكة نالت استحسان الحضور؛ حصد هذا الحفل الجائزة البلاتينية من جوائز ڤيدي Viddy Awards وهي جائزة تقدير رفيعة المستوى تهدف إلى أن تكون رمزاً لصناعة الفيديو، مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضاً حصل الحفل على الجائزة الذهبية من جوائز ستيفي الشرق الأوسط التي تقدّم برعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة عن فئة الابتكار في فعاليات الأفراد أو العملاء، والجائزة البرونزية عن فئة اختيار الموقع لعرض المنتج بعد أن تم عرض سيارة S-Class في فعاليات المركاز التي أقيمت في مدينة جدة خلال شهر رمضان المبارك؛ وهي إحدى الفعاليات المميزة التي تقيمها هيئة الترفيه السعودية في الشهر الكريم، شهادات التميّز في تقديم هذه المركبة الرائعة جاءت من المكتب الإقليمي لسيارات مرسيدس-بنز الذي اختار حفل التدشين كأفضل حملة تسويقية من حيث الحفل والدعوة ومراكز التسليم الخاصة بسيارات S-Class، كما قدم أيضاً المكتب الإقليمي لسيارات مرسيدس-بنز جائزة أفضل تجربة عملاء رقمية للشركة نظير آلية الدعوات لحفل التدشين، حصل أيضاً حفل تدشين S-Class على الجائزة الفضية من جوائز روّاد التسويق في أفضل فعالية.
وتواصل تألق شركة الجفالي للسيارات في تقديم سيارات مرسيدس – بنز في عرض سيارة Mercedes‑Maybach S‑Class والتي تم عرضها أمام وسائل الإعلام والعملاء وتصوير مواد إعلانية لها في عدد من المواقع الأثرية في مدينة جدة التاريخية، مع دمج تلك المواد بعبارات منتقاة بعناية تربط عراقة مرسيدس - بنز بأصالة وتاريخ المكان وجماله، وحصل هذا المزيج من الإبداع على ثلاث جوائز بلاتينية من جوائز ڤيدي Viddy Awards عن فئة الإبداع في فيديوهات منصات التواصل الاجتماعي، ومنحت أيضاً جوائز ڤيدي Viddy Awards جائزتين ذهبيتين للتغطيات التي قام بتصويرها وبثها أبرز المهتمين من الإعلاميين خلال حفل عرض Mercedes‑Maybach S‑Class، فيما منحت جوائز ستيفي الشرق الأوسط الجائزة البرونزية للفيديو الإعلاني الذي تم لسيارة Mercedes‑Maybach S‑Class عن فئة الابتكار في فيديوهات وأساليب الحياة المتنوعة.
الابتكار والإبداع في تقديم سيارات مرسيدس - بنز تجلى مجدداً في التقديم الافتراضي لسيارة E-Class والذي تم خلاله استخدام أفضل المواقع والمؤثرات في الإضاءة والصوت والإخراج لتقديم فيديو إعلاني مميز حاز على الجائزة البلاتينية من جوائز ڤيدي Viddy Awards التي أيضاً توّجت تجربة قيادة S-Class 450 بالجائزة الذهبية عن فئة فيديوهات وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام المؤثرين بعد أن تعاونت شركة الجفالي للسيارات مع أحد المؤثرين المتخصصين في مجال السيارات والذي قام بدوره بتنفيذ فيديو مميز عن السيارة.
الإشادة بتميّز شركة الجفالي للسيارات فيما تقدّمه رافق حفل تقديم الطراز الجديد لسيارة Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE الذي أقيم في معرض الشركة الرئيسي بمدينة جدة بحضور نخبة من عشّاق وعملاء سيارات مرسيدس – بنز وحصل الحفل على الجائزة البرونزية من ستيفي الشرق الأوسط.
ونالت الشركة إثر تميّزها في تقديم الفيديو الإعلاني لسيارة GLS على جائزتين ذهبيتين من جوائز ڤيدي Viddy Awards عن فئة أفضلية حملات التسويق الإعلانية الرقمية، بالإضافة للجائزة الفضية من جوائز ستيفي الشرق الأوسط عن فئة الابتكار في فيديوهات أساليب الحياة المتنوعة.
وحاز الفيديو الإعلاني الذي تم تصويره لسيارة EQS في منطقة العلا التاريخية وذات الطبيعة الخلابة على جوائز متعددة بعد أن نجح فريق التسويق داخل الشركة في الاستفادة من المعالم التاريخية الغنية بها المنطقة والحضارية مثل مسرح المرايا في تقديم مادة رائعة حصلت على إثرها الشركة على جائزتين من جوائز ڤيدي Viddy Awards البلاتينية عن فئة أفضل حملة تسويقية إعلانية رقمية، والجائزة الذهبية من جوائز ستيفي الشرق الأوسط عن فئة الابتكار في فيديوهات أساليب الحياة المتنوعة، واختارت الجائزة الوطنية لقطاع السيارات "جائزة بي آر أرابيا" تصوير الفيديو في العلا كأفضل حملة تسويقية في السوق السعودي.
وعلى الجانب المجتمعي تألقت شركة الجفالي للسيارات في إنتاج وتنفيذ فيديو مؤثر لكل أمّ تم بثه في منصات التواصل الاجتماعي تزامناً مع اليوم العالمي للأم، واستحقت الشركة عن هذا الفيديو الجائزة الذهبية من جوائز ڤيدي Viddy Awards، وأيضاً في جانب مجتمعي آخر ظهرت إبداعات فريق العمل في صياغة وتقديم العديد من العبارات التحفيزية والتوعوية لأفراد المجتمع أثناء أزمة جائحة كوفيد – 19 مما أهّل الشركة للحصول على الجائزة الذهبية من جوائز ستيفي الشرق الأوسط.
ومن ضمن الجوائز المميزة التي حصلت عليها الشركة على مستوى خدمة المجتمع؛ تأتي الجائزة الوطنية لقطاع السيارات "جائزة بي آر أرابيا" لأفضل حملة لخدمة المجتمع عن مبادرة استهدفت من خلالها الشباب السعودي في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف.
شركة الجفالي للسيارات كانت لها مساهمات فاعلة في دعم التحوّل الكبير الذي تشهده المملكة بعد أن أصبحت واجهة لأبرز الأحداث العالمية الرياضية والثقافية وغيرها، حيث كانت من ضمن المشاركين بفاعلية في سباق الفورمولا1 الذي احتضنته مدينة جدة لأول مرة في الشرق الأوسط عبر جناحها المميز الذي نال إعجاب حضور السباق العالمي، وحصل أيضاً على الجائزة الفضية من جوائز ستيفي الشرق الأوسط، وحضرت الشركة كشريك وراعٍ رئيسي للمهرجان السعودي للتصميم الذي تنظمه هيئة فنون العمارة والتصميم في منطقة الدرعية في مدينة الرياض، وقدّمت خلاله العرض الأول لسيارة EQS، إضافة لسيارات أخرى جديدة أطلقتها مرسيدس - بنز ، وتم تصميم جناح الشركة بشكل مميز يواكب هوية المهرجان لتحصل الشركة على إثر ذلك على جائزة ستيفي الشرق الأوسط الفضية عن فئة جائزة الابتكار في فعاليات العملاء.
وبهذه المناسبة أرجع السيد باسم ولي رئيس قسم التسويق والتطوير في شركة الجفالي للسيارات وكلاء مرسيدس – بنز في المملكة، الجوائز التي حصلت عليها الشركة إلى الروح العالية والرغبة من جميع أعضاء العمل لتقديم أفضل ما لديهم من جهد وإبداع للارتقاء بالشركة، بالإضافة إلى التميّز العالمي الذي تحصده سيارات مرسيدس – بنز في مختلف المحافل نظير خطواتها التي دائماً ما تكون سابقة بها الآخرين.
وأضاف ولي قائلاً: "إن سعادتنا بتحقيق هذا الكم الرائع من الجوائز تكمن في أنها تعطينا مؤشراً إيجابياً بأن استراتيجيتنا لتقديم الأفضل لعملائنا تسير بالشكل الصحيح بعد أن صادقت على ذلك جهات عالمية محايدة ومتخصصة أكدت تميّزنا، وسوف تكون دافعاً وحافزاً لنا نحو الأفضل مستقبلاً بإذن الله".