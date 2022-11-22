"الجفالي للسيارات" تحصد 27 جائزة في 2021/2022

فبعد إبداع الشركة في تقديم رائعة مرسيدس - بنز S-Class عبر عدد من الاحتفالات المتتالية في جدة والرياض والدمام، بحضور عملاء الشركة وممثلي وسائل الإعلام، وتضمن الحفل عرض لوحات فنية رفيعة المستوى لفنانين تشكيليين في المملكة نالت استحسان الحضور؛ حصد هذا الحفل الجائزة البلاتينية من جوائز ڤيدي Viddy Awards وهي جائزة تقدير رفيعة المستوى تهدف إلى أن تكون رمزاً لصناعة الفيديو، مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضاً حصل الحفل على الجائزة الذهبية من جوائز ستيفي الشرق الأوسط التي تقدّم برعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة عن فئة الابتكار في فعاليات الأفراد أو العملاء، والجائزة البرونزية عن فئة اختيار الموقع لعرض المنتج بعد أن تم عرض سيارة S-Class في فعاليات المركاز التي أقيمت في مدينة جدة خلال شهر رمضان المبارك؛ وهي إحدى الفعاليات المميزة التي تقيمها هيئة الترفيه السعودية في الشهر الكريم، شهادات التميّز في تقديم هذه المركبة الرائعة جاءت من المكتب الإقليمي لسيارات مرسيدس-بنز الذي اختار حفل التدشين كأفضل حملة تسويقية من حيث الحفل والدعوة ومراكز التسليم الخاصة بسيارات S-Class، كما قدم أيضاً المكتب الإقليمي لسيارات مرسيدس-بنز جائزة أفضل تجربة عملاء رقمية للشركة نظير آلية الدعوات لحفل التدشين، حصل أيضاً حفل تدشين S-Class على الجائزة الفضية من جوائز روّاد التسويق في أفضل فعالية.