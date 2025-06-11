شقيقتان تدرسان الطب تنقذان مواطنًا من اختناق محقق في عسير خلال نزهة عائلية

تحوّلت نزهة عائلية في أحد منتزهات خميس مشيط مساء أمس إلى موقف إنساني بطولي، أنقذت فيه طالبتا طب شقيقتان مواطنًا من حالة اختناق حادة كادت تودي بحياته، وذلك بفضل سرعة استجابتهما وخلفيتهما الطبية التي مكنتهما من التدخل في الوقت المناسب، إلى حين وصول فرق الإسعاف.