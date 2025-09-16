"الأرصاد" ينبّه 5 مناطق بإنذارات حمراء وبرتقالية وصفراء مصحوبة بأمطار ورياح قوية
أصدر المركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات جوية شملت خمس مناطق بالمملكة، تفاوتت ما بين الإنذار الأحمر والبرتقالي والأصفر، ابتداءً من صباح اليوم الأربعاء وحتى ساعات المساء، مع توقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة ورياح نشطة وأتربة مثارة تؤثر على الرؤية الأفقية، إضافة إلى احتمالية جريان السيول في بعض المواقع.
في منطقة جازان، صدرت عدة إنذارات حمراء شملت محافظات مختلفة، حيث يتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، إضافة إلى صواعق رعدية وارتفاع الأمواج على السواحل. وتستمر الحالة من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.
أما منطقة نجران، فشملتها تنبيهات باللونين الأحمر والبرتقالي، مع توقعات بهطول أمطار ما بين متوسطة وغزيرة تشمل مدينة نجران وعددًا من المحافظات، حيث ترافقها رياح قوية وصواعق رعدية وجريان للسيول. وتبدأ الحالة من الساعة 11 صباحًا وحتى العاشرة مساءً.
وفي منطقة الباحة، جاءت التنبيهات باللون البرتقالي متوقعة أمطارًا متوسطة على عدد من المحافظات، تصحبها رياح نشطة وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية، وذلك من الساعة 12 ظهرًا وحتى التاسعة مساءً.
كما شملت التنبيهات منطقة الرياض عبر الإنذار الأصفر، مع توقعات بأمطار خفيفة على بعض المحافظات، تصحبها رياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية مع صواعق رعدية، وذلك من الساعة 12 ظهرًا وحتى الثامنة مساءً.
وفي منطقة تبوك، أصدر المركز إنذارين باللون الأصفر، متوقعًا نشاطًا للرياح المثيرة للأتربة والغبار على عدد من المواقع، تصل سرعتها إلى 49 كلم/ساعة وتؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً.