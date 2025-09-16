"الأرصاد" ينبّه 5 مناطق بإنذارات حمراء وبرتقالية وصفراء مصحوبة بأمطار ورياح قوية

في منطقة جازان، صدرت عدة إنذارات حمراء شملت محافظات مختلفة، حيث يتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، إضافة إلى صواعق رعدية وارتفاع الأمواج على السواحل. وتستمر الحالة من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.