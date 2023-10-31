"الأرصاد" يُنبِّه 12 منطقة: أمطار خفيفة إلى غزيرة وسيول وصواعق رعدية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية ونجران والقصيم وحائل والجوف والشمالية والباحة وعسير وجازان).
وتفصيلاً، نبَّه المركز المنطقة الشرقية لأمطار متوسطة مع سيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الرياض أمطارًا متوسطة مع سيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف. وتشهد أمطارًا خفيفة على الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم وضرماء ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة نجران أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة القصيم لأمطار متوسطة مع سيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة حائل أيضًا أمطارًا متوسطة مع سيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الشنان والكهفة وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة الجوف أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة الحدود الشمالية لأمطار متوسطة مع سيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء. وتشهد أمطارًا خفيفة على حزم الجلاميد وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا متوسطة مع سيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة بدر ووادي الفرع والحناكية والمهد. وتشهد أمطارًا خفيفة على المدينة المنورة والعلا وخيبر والعيص، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والجموم والكامل والعاصمة المقدسة. وتشهد أمطارًا خفيفة على الشعيبة وبحرة والليث والقنفذة، وأمطارًا غزيرة على أضم وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا غزيرة مع سيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة البرك والقحمة والعرين وبيشة وتثليث وطريب. وتشهد أمطارًا غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة مع سيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة بيش والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا متوسطة على الدرب وجازان، وأمطارًا خفيفة على فرسان، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الأربعاء.