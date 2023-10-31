"الأرصاد" يُنبِّه 12 منطقة: أمطار خفيفة إلى غزيرة وسيول وصواعق رعدية

ونبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والجموم والكامل والعاصمة المقدسة. وتشهد أمطارًا خفيفة على الشعيبة وبحرة والليث والقنفذة، وأمطارًا غزيرة على أضم وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الأربعاء.