"تجمع الشرقية الصحي": تلقى منسوبونا أكثر من 19 ألف عرض وظيفي خلال 24 ساعة

وتُسهم هذه الخطوات في التحول الصحي التي ستقدمها التجمعات الصحية، في تحسين جودة الخدمات الصحية للمستفيدين، ورفع جودتها وكفاءتها، وتسهيل الوصول إليها، عن طريق تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث واتباع أفضل الممارسات الصحية، وتفعيل عددٍ من الخدمات النوعية التي ستُسهم في تحسين تجربة المرضى ورفع مستوى رضاهم.