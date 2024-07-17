"تجمع الشرقية الصحي": تلقى منسوبونا أكثر من 19 ألف عرض وظيفي خلال 24 ساعة

كشف تجمع الشرقية الصحي عن تلقي منسوبيه النشطين أكثر من 19 ألف عرض وظيفي خلال 24 ساعة، ويعد ذلك كأول إجراءات الانتقال وخطوة أساسية في عملية التحول الصحي لتجمع الشرقية الصحي وهو أول الثلاثة تجمعات الصحية المعلن انضمامها في هذه المرحلة يتبعه تجمع الرياض الثاني وتجمع القصيم.
وتفصيلاً، أفاد تجمع الشرقية بأن نسبة قبول الموظفين للعروض المرسلة بلغت 99% من الذين قاموا بالرد على العروض خلال 72 ساعة منذ بدء الإرسال، حيث التزمت سائر العروض بالقرار 616 الخاص بانتقال الموظفين كما اشتملت على بدل سكن بمقدار 25% و10% بدل نقل من الراتب الأساسي تزيد بزيادة الأساسي ومن دون حد أقصى.
وبالإضافة إلى ذلك هناك زيادة سنوية مستمرة بنسبة مئوية من الراتب الأساسي تؤثر بالزيادة على بدل السكن وبدل النقل، كما أنه سيتم ضم خدماتهم السابقة على نظام التأمينات الاجتماعية وتعد مكملة لأغراض التقاعد المبكر.
يُذكر أن وزارة الصحة من خلال تحولها الصحي الذي بدأ منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 مر بمراحل عديدة منها التحول الصحي الرقمي والتركيز على الوقاية والصحة العامة والتحول في تقديم الخدمة من وزارة الصحة بانتقال دور تقديم الخدمات الصحية إلى شركة الصحة القابضة والتي ستقدمها لجميع مناطق المملكة من خلال التجمعات الصحية وغيرها الكثير مما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تحول القطاع الصحي للوصول إلى مجتمع حيوي.
وتُسهم هذه الخطوات في التحول الصحي التي ستقدمها التجمعات الصحية، في تحسين جودة الخدمات الصحية للمستفيدين، ورفع جودتها وكفاءتها، وتسهيل الوصول إليها، عن طريق تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث واتباع أفضل الممارسات الصحية، وتفعيل عددٍ من الخدمات النوعية التي ستُسهم في تحسين تجربة المرضى ورفع مستوى رضاهم.