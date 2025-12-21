"هيئة الطرق" تدشّن جهازًا فائق التقنية يحاكي مرور المركبات لعشرين عامًا خلال ساعات

كشفت الهيئة العامة للطرق عن استخدام جهاز محاكاة الأحمال المرورية الثقيلة، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، والذي يمكّن من تقييم أداء وجودة عينات طبقات الطريق قبل التنفيذ، من خلال محاكاة مرور المركبات عليها لمدة تصل إلى 20 عامًا.
ويُستخدم الجهاز لاختبار مطابقة المواد لكود الطرق السعودي والمواصفات المعتمدة، ويُحاكي ظروف الطريق في الواقع بما في ذلك المناخ وحركة المرور، ويغطي درجات حرارة تتراوح بين 15 تحت الصفر و60 درجة مئوية.
ويتميّز الجهاز بقدرته التشغيلية العالية التي تصل إلى تنفيذ 26 ألف دورة خلال 24 ساعة فقط، مما يساهم في اختصار زمن تقييم العينات بشكل كبير، وتسريع عمليات الفحص.
وأكدت الهيئة أن الجهاز يساهم في رفع كفاءة الإنفاق وإطالة العمر التشغيلي للطريق، إلى جانب تطوير المواد المستخدمة في طبقات الرصف واختبارها بشكل دقيق.
ويعزز هذا التوجه من جودة البنية التحتية للطرق، ويواكب مستهدفات الاستدامة والكفاءة ضمن رؤية المملكة 2030، بما يضمن تنفيذ مشروعات نقل عالية الاعتمادية تخدم المواطن والمقيم.