"هيئة الطرق" تدشّن جهازًا فائق التقنية يحاكي مرور المركبات لعشرين عامًا خلال ساعات

كشفت الهيئة العامة للطرق عن استخدام جهاز محاكاة الأحمال المرورية الثقيلة، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، والذي يمكّن من تقييم أداء وجودة عينات طبقات الطريق قبل التنفيذ، من خلال محاكاة مرور المركبات عليها لمدة تصل إلى 20 عامًا.