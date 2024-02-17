مديرة "الخدمة الاجتماعية" بـ"تجمع مكة الصحي": قاعدة البيانات تُمَكّن من التنبؤ بحالات العنف والإيذاء

فيديو | إمكانية التنبؤ بحالات العنف والإيذاء..



مديرة إدارة شؤون الخدمة الاجتماعية في تجمع مكة الصحي د. نهى الجهني: قاعدة البيانات مكنتنا من التنبؤ بالمخاطر، ونحرص على حصول الضحايا على البرامج العلاجية التي تسهم في تعزيز جودة حياتهم #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/AEcMWjw7um