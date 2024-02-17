مديرة "الخدمة الاجتماعية" بـ"تجمع مكة الصحي": قاعدة البيانات تُمَكّن من التنبؤ بحالات العنف والإيذاء

أكدت مديرة إدارة شؤون الخدمة الاجتماعية في تجمع مكة الصحي د.نهى الجهني، أن قاعدة البيانات تُمَكن من التنبؤ بحالات العنف والإيذاء.
وقالت: نحرص على حصول الضحايا على البرامج العلاجية التي تسهم في تعزيز جودة حياتهم.
وأضافت: يتم القيام بدور حيوي في التأكد من تقديم الدعم والرعاية من خلال البروتوكول متعدد التخصصات، وتشمل الخدماتُ التأهيل النفسي والتأهيل الاجتماعي وتقديم جميع البرامج العلاجية التي تساهم في تعزيز عملية التعافي وتحقيق التغير الإيجابي.
وأردفت الدكتورة نهى: التنبؤ المبكر يساهم بشكل كبير في توقع حالات العنف والإيذاء من خلال معرفة المناطق التي يمكن أن يزداد فيها المعدل، وتكثيف جهود التوعية.