استشاري عقم: المقطع المتداول عن تحديد جنس المولود "غير صحيح جملةً وتفصيلاً"

وتفنيدًا لذلك، قال "براشا": ما جاء في المقطع غير صحيح جملةً وتفصيلًا، من الناحيتين الربانية والعلمية، فسبحانه القائل في محكم التنزيل: {لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثًا ويهب لمن يشاء الذكور * أو يزوجهم ذكرانًا وإناثًا ويجعل من يشاء عقيمًا إنه عليم قدير}، ومن الناحية العلمية والطبية فإن الرجل هو المسؤول في جانب تحديد جنس المولود، فالحيوانات المنوية عند الرجل تحتوي على الجنسين الذكر والأنثى؛ لأنه يحمل الكروموسومات (XY) أي ذكر وأنثى، أما بويضة المرأة فلا تحتوي سوى على جنس الأنثى دائمًا؛ لأنها تحمل الكروموسومات (XX) أي أنثى فقط، فإذا تم تلقيح البويضة بحيوان منوي يحمل الكروموسوم (X)، ستكون البويضة الملقحة تحمل كروموسومين من النوع (XX) ويكون المولود أنثى، أما إذا تم تلقيح البويضة بحيوان منوي يحمل الكروموسوم (Y)، ستكون البويضة الملقحة تحمل كروموسومين من النوع (XY) ويكون المولود ذكرًا، فالحيوان المنوي للرجل هو المسؤول عن تحديد الجنين، وليس لبويضة الأنثى من تأثير على ذلك.