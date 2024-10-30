تمام تتعاون مع جهات رائدة لتعزيز الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي في قطاع التقنية المالية في السعودية

أعلنت "تمام"، الرائدة في مجال التمويل الاستهلاكي المصغر في المملكة العربية السعودية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع "فيكو"، و"لين تكنولوجيز"، و"زين تك" لتطوير واستكشاف حلول بيانات مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة خصيصاً لسوق التمويل الاستهلاكي المصغر السعودي. يعكس هذا التعاون مساهمته في الاستراتيجية التقنية المالية لبرنامج تطوير القطاع المالي الذي يعد أحد برامج رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى أن تُصبح المملكة موطناً ومركزاً عالمياً للتقنية المالية، فضلاً عن ان هذا التعاون سيكون متوائماً مع القواعد والانظمة الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما".
يجمع هذا التعاون الاستراتيجي بين أربع جهات رئيسية لاستكشاف وتكامل تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتقنيات المصرفية المفتوحة لتعزيز دور منصة "تمام". من خلال هذا التعاون، تهدف "تمام" إلى إحداث نقله نوعية في التمويل الاستهلاكي المصغر، من خلال تقديم حلول تقنية مالية مخصصة ومدعومة بالبيانات لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة في السعودية.
وقد أشار الرئيس التنفيذي لشركة تمام يوسف المسيليم: "يمثل هذا التعاون الاستراتيجي خطوة مهمة في مسيرة "تمام" لتصبح رائدة في الخدمات المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المملكة. من خلال الاستفادة من خبرات شركائنا في مجال التقنية، لتقديم حلولاً مبتكرة وآمنة تركز على خدمة العميل، حيث لا تقتصر على تلبية احتياجات عملائنا فحسب، بل تسهم أيضًا في تحقيق رؤية السعودية 2030 لتصبح مركزًا عالمياً للتقنية المالية".
التعاون يجمع بين "تمام" التي ستحدد المتطلبات الرئيسية للأعمال والحالات العملية، لضمان أن الحلول المطورة ملائمة وآمنة لقاعدة عملائها. كما ستعطي "تمام" الأولوية لإجراءات حماية البيانات الصارمة ومكافحة الاحتيال للحفاظ على ثقة العملاء والامتثال الكامل للقواعد والانظمة الصادرة. "فيكو" الشركة العالمية الرائدة في برامج التحليلات والحلول التقنية، ستقدم حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التى تركز على التقييم الائتماني، وتقييم المخاطر، وتحليل سلوك العملاء، لتقديم قيمة من خلال رؤى مالية مخصصة. "لين" ستوفر الاتصال الآمن والملتزم بالبيانات من خلال تقنيتها في المصرفية المفتوحة، لضمان تكامل البيانات بشكل فوري وبسلاسة، دون الإخلال باللوائح التي يحددها البنك المركزي السعودي "ساما". "زين تك" بصفتها المزود للتكنولوجيا، ستشرف على تنفيذ هذه الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي على منصة "تمام"، لضمان التوافق وتعزيز كفاءة النظام وأمانه.
مما لا شك فيه أن هذا التعاون سيثمر عنه المساهمة في تحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قيادة المنطقة في مجال الابتكار في التقنية المالية. ستتيح الحلول المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي يتم تطويرها لـ"تمام" تقديم تجربة مالية أكثر تخصيصًا وأمانًا وسلاسة لعملائها، تحت إشراف وتنظيم البنك المركزي السعودي "ساما".
يركز التعاون بشكل كبير على ضمان أعلى معايير حماية البيانات وأمنها. التزمت الأطراف ببروتوكولات صارمة لمشاركة البيانات بشكل آمن وسري، باستخدام تقنية المصرفية المفتوحة من "لين" لتسهيل تبادل البيانات بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية. ستسهم هذه التدابير في تقديم أحدث التقنيات للسوق المالي السعودي، وتعزيز الشفافية والثقة وخصوصية العملاء.