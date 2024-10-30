تمام تتعاون مع جهات رائدة لتعزيز الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي في قطاع التقنية المالية في السعودية

التعاون يجمع بين "تمام" التي ستحدد المتطلبات الرئيسية للأعمال والحالات العملية، لضمان أن الحلول المطورة ملائمة وآمنة لقاعدة عملائها. كما ستعطي "تمام" الأولوية لإجراءات حماية البيانات الصارمة ومكافحة الاحتيال للحفاظ على ثقة العملاء والامتثال الكامل للقواعد والانظمة الصادرة. "فيكو" الشركة العالمية الرائدة في برامج التحليلات والحلول التقنية، ستقدم حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التى تركز على التقييم الائتماني، وتقييم المخاطر، وتحليل سلوك العملاء، لتقديم قيمة من خلال رؤى مالية مخصصة. "لين" ستوفر الاتصال الآمن والملتزم بالبيانات من خلال تقنيتها في المصرفية المفتوحة، لضمان تكامل البيانات بشكل فوري وبسلاسة، دون الإخلال باللوائح التي يحددها البنك المركزي السعودي "ساما". "زين تك" بصفتها المزود للتكنولوجيا، ستشرف على تنفيذ هذه الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي على منصة "تمام"، لضمان التوافق وتعزيز كفاءة النظام وأمانه.