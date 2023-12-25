بحضور "الخريف" و"الجاسر".. "ندلب" يحتفي بمنجزات 2023 ويكرّم الجهات المميزة في حفله السنوي

أقام برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، حفله السنوي 2023، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة البرنامج بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير النقل والخدمات اللوجستية نائب رئيس لجنة البرنامج المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وأعضاء لجنة البرنامج وقيادات القطاعات ومسؤولي وممثلي الجهات الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
واستعرض البرنامج المنجزات المتحققة خلال العام 2023، ومن أبرزها افتتاح أول مصنع سيارات كهربائية الذي دشنته شركة "لوسيد"، فضلًا عن اكتمال التشغيل النهائي لمشروع محطة رابغ وجدة للطاقة الشمسية، وإطلاق 4 مناطق اقتصادية خاصة جديدة، وإطلاق أول مشروع لتخزين الغاز الطبيعي في باطن الأرض، فضلًا عن 7 مشاريع للطاقة الشمسية.
وقال "الخريف" في كلمة ألقاها خلال الحفل: "نجح البرنامج -من خلال مبادراته- في تحقيق العديد من الإنجازات، إذ نجد أنفسنا أمام فريق وجهات أصبحت اليوم علامة فارقة في نضج المنظومات الحكومية التي تستطيع تحويل الأحلام إلى واقع".
وأوضح أن من أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام 2023 إطلاق سمو ولي العهد أربع مناطق اقتصادية جديدة؛ لأن ذلك كان حلمًا نحو الريادة العالمية، مشيرًا إلى أن أهم منجز للبرنامج هو نضج الأجهزة التنفيذية لجميع قطاعاته؛ لأنه الضمان الحقيقي لاستدامة القطاعات بالشكل الذي يحقق النمو المستدام وتطلعات هذا الوطن قيادة وشعبًا.
ولفت إلى أن "قطاع التعدين الوليد في رؤية المملكة 2030 حقق إيرادات قياسية في 2023 تجاوزت نحو المليار ونصف المليار ريال، مبينًا أن هناك معادن وثروات طبيعية من خلال برنامج المسح الجيولوجي سيعلن عنها في مؤتمر التعدين منتصف شهر يناير المقبل".
وفي كلمته، أكد "الجاسر" أن رؤية المملكة 2030 أُسست على مواطن القوى التي حباها الله بها هذا الوطن، مشيرًا إلى موقع المملكة الذي يعد أحد مواطن هذه القوى، مستطردًا في حديثه: دورنا أن نوظف هذا الموقع لخدمة اقتصاد المملكة وتنميتها وخدمة مواطنيها.
وبيّن "الجاسر" أن تحويل المملكة لمركز لوجستي عالمي هو روح الاستراتيجية الوطنية للخدمات اللوجستية التي أطلقها سمو ولي العهد، وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للخدمات اللوجستية تحقيق إنجازات ملموسة في جميع أنماط النقل المختلفة والتكامل بينها وبين الخدمات اللوجستية.
وقال: بالتعاون مع شركاء النجاح دورنا تمكين كل القطاعات والفعاليات الاقتصادية وتعزيز جودة الحياة، وتمكين السياحة والحج والعمرة والتجارة والصناعة وغيرها من الفعاليات الاقتصادية.
وأشار إلى أن عام 2023 كان استثنائيًا ومتطلعًا للمستقبل بثقة كبيرة؛ للإسهام في تحقيق طموحات الوطن وازدهار الاقتصاد وحيوية المجتمع.
واختُتم الحفل بتكريم الجهات التنفيذية ومؤسسات القطاع الخاص بجائزة "ندلب" للتميز؛ نظرًا لجهودهم وما قدموه خلال العام 2023، حيث جاءت الجوائز على النحو التالي:
فاز قطاع الطاقة في فئة أفضل قطاع لعام 2023، وحصد قطاع التعدين الجائزة عن فئة أفضل قطاع تحسنًا مقارنة بالعام 2022، وفي فئة أفضل الجهات من حيث الأداء التنفيذي والمالي، تم تكريم كلٍ من (مدن ووزارة الطاقة والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للطيران المدني والخطوط الحديدية السعودية، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية).
وحصد جائزة فئة أفضل الجهات التي لديها إنجازات دولية (وزارة النقل والخدمات اللوجستية ومدن والهيئة العامة للطيران المدني وموانئ ووزارة الصناعة والثروة المعدنية).
وفي فئة أفضل الجهات التي لديها إنجازات وطنية، حصدت الجائزة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة النقل والخدمات اللوجستية ووزارة الطاقة، ومدن وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وفازت بالجائزة في فئة أبرز الجهات تحقيقًا للاستثمار (الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ووزارة الطاقة ومدن وموانئ والهيئة العامة للصناعات العسكرية).
يُذكر أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) يهدف إلى جعل المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية من خلال أربعة قطاعات رئيسية هي: (الطاقة، والتعدين، والصناعة، والخدمات اللوجستية)، بالإضافة إلى محوري تركيز هما المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة؛ لتعظيم الأثر الاقتصادي المتحقق منها.