بحضور "الخريف" و"الجاسر".. "ندلب" يحتفي بمنجزات 2023 ويكرّم الجهات المميزة في حفله السنوي

وفي كلمته، أكد "الجاسر" أن رؤية المملكة 2030 أُسست على مواطن القوى التي حباها الله بها هذا الوطن، مشيرًا إلى موقع المملكة الذي يعد أحد مواطن هذه القوى، مستطردًا في حديثه: دورنا أن نوظف هذا الموقع لخدمة اقتصاد المملكة وتنميتها وخدمة مواطنيها.