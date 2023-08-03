جازان.. "سبق" ترصد اختفاء العروض "العقارية" الوهمية والتلاعب بالأسعار

رصدت "سبق" اختفاء العروض العقارية الوهمية والتلاعب بالأسعار والإعلانات في عدد من المخططات والمواقع بمنطقة جازان والتي كانت تكتظ بها المساحات والمنصات، وذلك بعد التنظيمات الجديدة التي أطلقتها الهيئة العامة للعقار وبدء العمل بها في يناير الماضي، حيث تقلص المعروض بشكل لافت وتحولت العروض إلى طلبات تسويق، وتم رصد العديد من عروض التسويق بدلاً من عروض البيع في عدد من المنصات الخاصة بعرض المنتجات العقارية.