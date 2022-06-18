stc تستثمر في تطوير الموارد البشرية وترفع مستوى رضا الموظفين

حققت stc الممكن الرقمي في المنطقة، ارتفاعًا بمستوى رضا الموظفين، الأمر الذي أدى بالمجموعة إلى تحقيق نجاحات مميزة، وجعلت الشركة من إحدى الشركات الرائدة في عالم التقنية والاتصالات.
وتعود هذه النجاحات إلى كوادرها البشرية وكفاءة منسوبيها، والتي تشكل أحد أهم أولويات الإدارة العليا للمجموعة.
وقال الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة stc، في حوار مع قناة إم بي سي، أحمد الغامدي: "تستثمر المجموعة بتطوير الموارد البشرية ورفع كفاءتهم لتمكنهم من مواكبة التغيير والتقدم التكنولوجي ووتيرة تغير متطلبات السوق والعملاء. وأحد أسباب نجاح المجموعة هي الموارد البشرية، حيث نقدم الحوافز لهم مما يدفعهم نحو الالتزام وتحقيق نجاحات يومًا بعد يوم".
وأضاف "الغامدي": "نقدم الفرص للجميع، كما أنشأت المجموعة برنامج جدارة وبرامج أخرى متخصصة، للموظفين كي تمكنهم من العمل بشكل مناسب وتدريبهم بحيث يكون لهم خيارات متعددة".
وأطلقت stc العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحسين وتطوير بيئة العمل، بحيث تكون بيئة مرنة وجاذبة للمواهب، وتهتم بالتوازن العملي والحياتي للموظف. وتكون ملائمة ومراعية لجميع احتياجات الموظفين بفئاتهم في ظل كافة الظروف.
وتعمل المجموعة على تطوير القيادات النسائية تماشيًا مع توجهات رؤية المملكة 2030 حيث قامت بتخصيص برامج بالتعاون مع أعرق المؤسسات التعليمية، والتي تهدف الى تمكين المرأة قيادياً.
واختتم "الغامدي" قائلاً: "طبقت stc سياسة العمل عن بعد منذ عام 2018 وكان لها الدور الفعال في ضمان استمرارية سير العمل خلال جائحة كورونا، وهذه التجربة الناجحة ساعدتنا في تطوير هذه السياسة وجعلها طريقة عمل دائمة. وتستمر stc بإطلاق مبادرات عديدة للموظفين تهتم برفاهية الموظف لتشمل الجانب الصحي، والجانب المالي، والاجتماعي، وأخيراً بيئة العمل".