stc تستثمر في تطوير الموارد البشرية وترفع مستوى رضا الموظفين

وقال الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة stc، في حوار مع قناة إم بي سي، أحمد الغامدي: "تستثمر المجموعة بتطوير الموارد البشرية ورفع كفاءتهم لتمكنهم من مواكبة التغيير والتقدم التكنولوجي ووتيرة تغير متطلبات السوق والعملاء. وأحد أسباب نجاح المجموعة هي الموارد البشرية، حيث نقدم الحوافز لهم مما يدفعهم نحو الالتزام وتحقيق نجاحات يومًا بعد يوم".