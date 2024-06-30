"الزعاق": شهر يوليو يحوي بين دفتَيْه قدحة وجمرة القيظ.. وهو أحد الشهرَيْن الأكثر حرارة في السنة

قال الدكتور خالد الزعاق، مُقدِّم فقرة تقويم بقناة العربية، إن اليوم الاثنين هو أول أيام شهر يوليو، وهو الشهر الذي يحوي بين دفتَيْه قدحة وجمرة القيظ، وهو أحد الشهرين الأكثر حرارة في السنة (يوليو وأغسطس). وخلال الـ 60 يومًا القادمة نستقبل أربع موجات حر، موجتين صباغ اللون، وموجتين طباخ التمر.
وفي التفاصيل، أوضح "الزعاق" أن شهر يوليو سمي باسمه هذا نسبة إلى الملك الروماني "يوليوس قيصر"، ويسمى في العراق وبلاد الشام بـ"تموز" نسبة إلى آلهة الخصب والنماء عند البابليين، الذين يعتقدون أنه ينزل إلى العالم السفلي في الصيف وينام عندهم.
وأضاف: في أول شهر يوليو تكون الشمس في أبعد نقطة لها من الأرض، وشعاعها يكون عموديًّا علينا، وفي منتصفه تتعامد الشمس على الكعبة وقت أذان الظهر، وهو موعد تحديد اتجاه القبلة عالميًّا، وفي نهايته تبدأ مربعانية القيظ، ونتذكر وقتها جماليات الشتاء.