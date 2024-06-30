"الزعاق": شهر يوليو يحوي بين دفتَيْه قدحة وجمرة القيظ.. وهو أحد الشهرَيْن الأكثر حرارة في السنة

قال الدكتور خالد الزعاق، مُقدِّم فقرة تقويم بقناة العربية، إن اليوم الاثنين هو أول أيام شهر يوليو، وهو الشهر الذي يحوي بين دفتَيْه قدحة وجمرة القيظ، وهو أحد الشهرين الأكثر حرارة في السنة (يوليو وأغسطس). وخلال الـ 60 يومًا القادمة نستقبل أربع موجات حر، موجتين صباغ اللون، وموجتين طباخ التمر.