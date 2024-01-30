هاتف HONOR Magic V2 .. ثورة في عالم الهواتف القابلة للطي مع حلول فريدة وتقنيات غير مسبوقة

في السنوات الأخيرة، تطورت الأجهزة القابلة للطي بشكل قياسي وبسرعة استثنائية، وأصبحت أدوات أساسية للأشخاص الذين يعملون ويشاهدون وأولئك الذين يرغبون في التواصل بسلاسة.
في البداية، واجهت هذه الأجهزة تحديات خاصة بالتصميم والوظائف مثل ضخامة حجمها، البطارية الصغيرة، وجود فجوات في تصميم المفصلات، ومشاكل خاصة بالمتانة.
وبهدف تلبية احتياجات المستخدمين، كشفت HONOR عن أنحف وأخف جهاز قابل للطي HONOR Magic V2 وهو من سلسلة Magic الرائدة.
يعالج هذا الجهاز القابل للطي جميع مخاوف المستهلكين بنجاح، ويلبي كل المتطلبات بحلوله المبتكرة. عملت HONOR على إنشاء الأجهزة القابلة للطي الأنيقة والفعالة والمتينة التي نراها اليوم، وهاتف HONOR Magic V2 يلبي الاحتياجات المتنوعة لحياتنا اليومية بشكل غير مسبوق.
دخلت الهواتف القابلة للطي عصر المللي متر بفضل هاتف HONOR Magic V2. فبوزن 231 جرامًا فقط وسُمك 9.9 مم عند طيه، يدفع هاتف HONOR Magic V2 حدود الابتكار في الأجهزة القابلة للطي. ولم يكن تصميمه الخفيف والأنيق ممكنًا لولا استخدام مواد مبتكرة والرائدة كالمفصلة التيتانيوم الفائقة الخفة والفولاذ مسجل الملكية لعلامة HONOR، مما يوفر توازنًا مثاليًا بين الوزن والقوة.
بسمك 9.9 ملم فقط، يزيل هذا الجهاز القابل للطي الفارق بين الهواتف الذكية القابلة للطي والعادية، ويجمع بين قياس الهاتف التقليدي مع تقديم تجربة فريدة قابلة للطي.
تتيح مفصلة التيتانيوم فائقة الخفة والمتطورة في HONOR Magic V2 الحصول على جهاز خفيف للغاية يتمتع بمتانة استثنائية. تم تصنيع الفولاذ الجديد الخاص بشركة HONOR والمعتمد من SGS بخبرة لاستخدامه في الجسم الرئيسي لمفصلة HONOR Magic V2، مما يوفر المزيد من القوة والمتانة لآلية المفصلة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيع الفولاذ الخاص بشركة HONOR، وهو مادة متطورة مستوحاة من الفولاذ المستخدم في تطبيقات حفر الأنفاق، بخبرة لاستخدامه في الجسم الرئيسي للمفصلة في HONOR Magic V2. توفر هذه المادة المبتكرة توازنًا مثاليًا بين النحافة والمتانة، مما يؤدي إلى تصميم نحيف وقوي يضع معيارًا جديدًا للتميز. هذه المادة المتطورة أنحف بنسبة 25% وأقوى بنسبة 20% مقارنة بنظيرتها في HONOR Magic Vs
تعاملت HONOR في هاتفها HONOR Magic V2 مع مشكلة المتانة الشائعة في الهواتف القابلة للطي بطريقة مباشرة. فزودته بشاشة من زجاج النانوكريستال 2.0، وحسنت مقاومتها للخدوش وحمتها في هيكل داخلي مصنوع بعناية، وساهم هذا كله في رفع متانة هذا الجهاز إلى مستوى غير مسبوق، مما يوفر مقاومة أكبر بمقدار 10 مرات للسقوط مقارنة بالزجاج العادي. تعمل شاشة الهاتف من زجاج النانوكريستال 2.0 الموجودة في HONOR Magic V2 كطبقة واقية وتعمل كدرع لحمايته في استخدامات الحياة اليومية.
بفضل هذه المزايا والابتكارات الثورية، حصل هاتف HONOR Magic V2 على شهادة SGS السويسرية الموثوقة، والتي أكدت على قدرة تحمل مفصلة الهاتف 400,000 طية، مما يضمن عمراً يصل إلى 10 سنوات في حال طيه 100 مرة يومياً.
عندما يتعلق الأمر بالأجهزة القابلة للطي، كان التحدي دائمًا يتمثل في الاختيار بين تصميم ضخم ببطارية كبيرة أو جهاز نحيف بسعة بطارية محدودة. لقد كانت بنية برنامج تشغيل الشاشة التقليدية "المكدسة ذات الثلاث طبقات" منذ فترة طويلة عائقًا رئيسيًا أمام وضع بطاريات كبيرة في الهواتف المحمولة القابلة للطي.
قامت HONOR بحل هذه المعادلة من خلال تقديم HONOR Magic V2. من خلال دمج مكون برنامج تشغيل العرض "ثلاثة في واحد"، تمكنت HONOR من الاستفادة من المساحة الداخلية الإضافية وتركيب بطارية من السيليكون والكربون بسعة 5000 مللي أمبير في HONOR Magic V2.
تم تجهيز هاتف HONOR Magic V2 بـأنحف بطارية مزدوجة مصنوعة من السيليكون والكربون، بمتوسط سمك يبلغ 2.72 ملم فقط، وسعة كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة، مما يضمن بقاء المستخدمين على اتصال دون الحاجة إلى إعادة الشحن بشكل متكرر.
واجهت الأجهزة القابلة للطي تحديًا كبيرًا يتمثل في وجود فجوة عند الطي، مما يؤثر على المتانة والمظهر الخارجي بشكل عام، مما سبب الكثير من التردد بين المستخدمين عند التفكير بشراء هاتف قابل للطي. نجح بجدارة هاتف HONOR Magic V2 في التغلب على هذا التحدي، ورفع معايير تكنولوجيا الهواتف القابلة للطي.
بالمقارنة مع الفولاذ المقاوم للصدأ، فإن سبائك التيتانيوم أخف بنسبة 42%، مما يجعلها مادة اختيارية مرغوبة أكثر بكثير لهاتف ذكي خفيف الوزن وقابل للطي. بالإضافة إلى ذلك، فإن HONOR Shield Steel، المستخدم في الجسم الرئيسي للمفصلة، يوازن بخبرة بين السُمك والمتانة، مما يؤدي إلى تصميم نحيف وقوي يضع معيارًا جديدًا للتميز.
بفضل التصميم المفصلي المتطور والمحسن، لا يظهر هاتف HONOR Magic V2 أي فجوات بين الشاشات عند طيه. بفضل هيكله المتطور بدون تروس، يقدم هذا الجهاز المتطور ميزة طي وفتح بعدة درجات مذهلة.
سيتوفر هاتف HONOR Magic V2 في مجموعة من الألوان الأنيقة: الأسود والأرجواني ، مع نسخة خاصة باللون الأسود ذات ظهر من الجلد النباتي. بداية من 1 فبراير، سيتوفر هاتف HONOR Magic V2 للطلب المسبق في السعودية بسعر رائع وهدايا مجانية.