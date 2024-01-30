هاتف HONOR Magic V2 .. ثورة في عالم الهواتف القابلة للطي مع حلول فريدة وتقنيات غير مسبوقة

بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيع الفولاذ الخاص بشركة HONOR، وهو مادة متطورة مستوحاة من الفولاذ المستخدم في تطبيقات حفر الأنفاق، بخبرة لاستخدامه في الجسم الرئيسي للمفصلة في HONOR Magic V2. توفر هذه المادة المبتكرة توازنًا مثاليًا بين النحافة والمتانة، مما يؤدي إلى تصميم نحيف وقوي يضع معيارًا جديدًا للتميز. هذه المادة المتطورة أنحف بنسبة 25% وأقوى بنسبة 20% مقارنة بنظيرتها في HONOR Magic Vs