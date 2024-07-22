بينها انعدام "الهاسب".. "الغذاء والدواء" ترصد 1808 مخالفات بمصانع ومستودعات غذائية

كما تؤكّد مواصلتها ضبط أي مخالفة لأحكام أيّ من الأنظمة المخولة بتطبيقها، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحق أي مخالفٍ لما يترتب على ذلك من المساس بصحة الإنسان وسلامة المستهلك بشكلٍ مباشر، وتهيب بالإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني".