بالميكروسكوب الجراحي.. الأطباء يستخرجون مسمارًا اخترق رأس مقيم بحائل

نجح فريق طبي في مستشفى الملك خالد بحائل، في استخراج مسمار اخترق رأس مريض بالعقد الثالث من العمر، واستقر في الدماغ.
وكان مقيم من الجنسية الآسيوية يعمل بمسدس المسامير الكهربائي، وأثناء عمله وقع ارتداد للجهاز أدى إلى انعكاس المسمار الجداري واخترق عظام الجمجمة من الجهة اليسرى فوق العين، واستقر في الدماغ.
واستقبل قسم الطوارئ في المستشفى المريض الذي كان يعاني من نقص في درجة الوعي. وأجريت له الفحوصات الطبية اللازمة.
وتبين وجود جسم غريب في الصورة الطبقية للمخ أظهرت وجود مسمار معدني داخل المخ. وعلى الفور، تقرر إخضاع المريض لجراحة عاجلة لاستخراج المسمار، وتم تحديد موقعه عن طريق الأشعة السينية، ثم تم استخراجه عن طريق الميكروسكوب الجراحي وتعقيم مكان المسمار المعدني.
جدير بالذكر أن العملية استغرقت ثلاث ساعات بقيادة استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور غالب عوض، وتكللت بالنجاح وخرج المريض من المستشفى وحالته الصحية جيّدة.