بالميكروسكوب الجراحي.. الأطباء يستخرجون مسمارًا اخترق رأس مقيم بحائل

وتبين وجود جسم غريب في الصورة الطبقية للمخ أظهرت وجود مسمار معدني داخل المخ. وعلى الفور، تقرر إخضاع المريض لجراحة عاجلة لاستخراج المسمار، وتم تحديد موقعه عن طريق الأشعة السينية، ثم تم استخراجه عن طريق الميكروسكوب الجراحي وتعقيم مكان المسمار المعدني.