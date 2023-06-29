جازان.. ممر الغروب وساحة المعايدة تجذبان الأهالي يوم العيد

ويعتبر ممرُّ الغروب اللسانَ البحري الجديد الذي دُشّن ضمن مجموعة من المواقع التي هيأتها أمانة منطقة جازان مؤخرًا؛ حيث بلغت أكثر من 209 حدائق، و14 واجهة بحرية، و198 ملعبًا رياضيًّا، و96 ممشى متنفس عام لاستقبال الزوار من أهالي جازان وخارجها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، شملت الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء وحدائق الأحياء.