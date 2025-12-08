انطلاق فعاليات مؤتمر تبوك للأمراض المعدية في الرعاية الأولية

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك، انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر تبوك للأمراض المعدية في الرعاية الأولية، الذي تنظمه جمعية طب الأسرة والمجتمع – فرع تبوك، بالتعاون مع فرع وزارة الصحة بالمنطقة، وذلك في فندق جراند ميلينيوم تبوك، ويستمر لمدة يومين.