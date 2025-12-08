انطلاق فعاليات مؤتمر تبوك للأمراض المعدية في الرعاية الأولية

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك، انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر تبوك للأمراض المعدية في الرعاية الأولية، الذي تنظمه جمعية طب الأسرة والمجتمع – فرع تبوك، بالتعاون مع فرع وزارة الصحة بالمنطقة، وذلك في فندق جراند ميلينيوم تبوك، ويستمر لمدة يومين.
ويقدّم المؤتمر برنامجًا علميًا متكاملًا ومعتمدًا بعدد من الساعات التعليمية، يستعرض أحدث المستجدات في تشخيص وعلاج الأمراض المعدية، والتطورات الحديثة في مجال اللقاحات، إضافة إلى إبراز الدور المتنامي للصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي في دعم الممارسات الطبية وتعزيز جودة نظم الرعاية الصحية.
كما يصاحب المؤتمر معرضٌ طبي متكامل تشارك فيه نخبة من الشركات والجمعيات المتخصصة، التي تستعرض أحدث التقنيات والابتكارات في القطاع الصحي، مما يتيح للزوار فرصة الاطلاع على منتجاتٍ وحلولٍ متقدمة تسهم في تطوير خدمات الرعاية الأولية.
وأكدت الدكتورة مرام عاطي المحمدي، رئيس فرع الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع ونائب رئيس المؤتمر، أن انعقاد المؤتمر يأتي امتدادًا لجهود الجمعية في تطوير الممارسات الصحية ورفع قدرات الكوادر العاملة في القطاع، خصوصًا في مجال الأمراض المعدية التي تشكل أحد أبرز تحديات الصحة العامة عالميًا.
وأضافت أن المؤتمر يشكّل منصةً علمية رائدة تجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين لتبادل التجارب ومناقشة أحدث الأبحاث المبنية على الدليل العلمي، بما يسهم في رفع مستوى كفاءة مقدمي الرعاية وتحسين جودة الخدمات الصحية في المراكز الأولية.
وأشارت الدكتورة المحمدي إلى أن التركيز على مستجدات اللقاحات والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي يعكس توجه المملكة نحو تعزيز الابتكار وتمكين التحول الصحي وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مؤكدةً أن اعتماد المؤتمر بعدد من الساعات التعليمية يعزز من قيمته العلمية ويمكّن المشاركين من مواكبة التطورات السريعة في مجال الأمراض المعدية والوقاية والتشخيص المبكر والعلاج.
وفي ختام حديثها، قدّمت شكرها لسمو أمير منطقة تبوك، ووزارة الصحة، وجميع الشركاء والداعمين على دعمهم وجهودهم في إنجاح هذا الحدث العلمي، مؤكدة استمرار فرع الجمعية في تنفيذ المبادرات التي تسهم في رفع الوعي الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.