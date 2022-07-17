"السعدون" تطرح مزاد "واحة الملقا" في شمال مدينة الرياض بأحياء الملقا والياسمين والملك فهد والنزهة والمحمدية والخير والعارض والأمانة والمونسية على أراضٍ وفلل

تطرح شركة السعدون العقارية، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، بمزادها القادم "واحة الملقا"، فللاً وأراضي تجارية وسكنية في مواقع مميزة شمال مدينة الرياض بأحياء: الملقا والياسمين والنزهة والمحمدية والملك فهد والمونسية والخير والعارض والأمانة، وسيُقام المزاد في فندق هوليداي إن الازدهار يوم الأربعاء 27 / 7 / 2022م.
وتميزت شركة السعدون العقارية بطرحها عقارات متنوعة بمزاداتها العلنية التي تقيمها بمدينة الرياض؛ إذ تحرص على ما يُقدَّم في هذه المزادات وفق الآليات المعمول بها، والضوابط والأنظمة.
وأبانت الشركة أنه للتسجيل والاستفسار يمكن التواصل عبر الرقم 920003852، ويمكن الاطلاع على كتيب المزاد عبر الرابط: https://2u.pw/DwW7i