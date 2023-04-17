بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن.. معهد خادم الحرمين يُطلق منصة "وفادة"

وأوضح رئيس جامعة أم القُرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، أنَّ المعهد يواصل السعي إلى التحسين والتطوير والتجويد في الدراسات البحثيَّة المقدَّمة؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في تحسين المخرجات والخدمات المقدَّمة لضيوف الرحمن؛ حيث أخذت جامعة أم القُرى على عاتقها بذل أقصى الجهود، وتوظيف أعلى القدرات، والكفاءات العلمية والبحثية من أجل دراسة قضايا الحج والعمرة، وما يتعلق بهما، من خلال البحث والتقصي وجمع البيانات والمعلومات عن مختلف جوانب ومراحل رحلة ضيوف الرحمن، وإقامة ملتقى سنويّ لبحث موضوع محدَّد من عدة أبعاد وبمساهمة المتخصِّصين والجهات ذات العلاقة، ومن ثَمّ تقديم المقترحات والحلول، ومشاركتها مع الجهات المعنيَّة إسهامًا في خدمة قاصدي البقاع الطاهرة، وتحقيقًا لاهتمام وحرص ومتابعة القيادة الرَّشيدة -حفظها الله- بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.