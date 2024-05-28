"الشورى" يدعو وزارة النقل إلى التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة حركة المرور

كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1444/ 1445هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذة حنان السماري، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.