"البديوي": اجتماع نيويورك يؤكد عزم مجلس التعاون والمملكة المتحدة على شراكة متجددة

وأكد أن الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين تستند إلى أسس تاريخية راسخة تهدف إلى ترسيخ الأمن والازدهار، مشيرًا إلى أن الاستثمارات البريطانية في دول المجلس تجاوزت 200 مليار دولار، فيما بلغت استثمارات المجلس في المملكة المتحدة أكثر من 60 مليار دولار في عام 2022، وبلغ حجم التبادل التجاري نحو 32 مليار دولار في عام 2023.