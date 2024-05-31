خلال "طريق مكة".. "الجوازات" تقدّم خدماتها للحجاج في كوت ديفوار بدقة عالية

سخّرت وزارة الداخلية؛ ممثلة في المديرية العامة للجوازات، إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن في مطار أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار، من خلال استخدام التقنية الحديثة لإنهاء إجراءاتهم بيسرٍ وسهولة.
وأوضح مشرف صالة المبادرة في مطار أبيدجان النقيب معمر العتيبي؛ أن مبادرة "طريق مكة" تأتي من حرص المملكة على راحة وطمأنينة ضيوف الرحمن، حيث جهّزت الصالة بكاونترات مزوّدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لإنهاء إجراءات سفر الحجاج والتأكّد من استكمالها بعد إصدار تأشيرة الحج وأخذ الخصائص الحيوية لهم وتوافر الاشتراطات المطلوبة، مؤكداً أن المبادرة تحقّق للعام الثاني نجاحاً ملموساً ودقة عالية في سرعة إنهاء الإجراءات من جمهورية كوت ديفوار إلى المملكة.
يُذكر أن مبادرة طريق مكة؛ إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتواصل تنفيذها للعام السادس بالتعاون مع وزارات «الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام»، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.