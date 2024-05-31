خلال "طريق مكة".. "الجوازات" تقدّم خدماتها للحجاج في كوت ديفوار بدقة عالية

وأوضح مشرف صالة المبادرة في مطار أبيدجان النقيب معمر العتيبي؛ أن مبادرة "طريق مكة" تأتي من حرص المملكة على راحة وطمأنينة ضيوف الرحمن، حيث جهّزت الصالة بكاونترات مزوّدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لإنهاء إجراءات سفر الحجاج والتأكّد من استكمالها بعد إصدار تأشيرة الحج وأخذ الخصائص الحيوية لهم وتوافر الاشتراطات المطلوبة، مؤكداً أن المبادرة تحقّق للعام الثاني نجاحاً ملموساً ودقة عالية في سرعة إنهاء الإجراءات من جمهورية كوت ديفوار إلى المملكة.