"الندوة العالمية" تفتتح مجمعًا تعليميًّا في المناطق النائية بالسنغال.. وإشادة بجهود المملكة

وأوضح مدير مكتب الندوة العالمية في السنغال فتحي عيد، أن المجمع يأتي ضمن مركز تنموي جديد تؤسسه الندوة، ليقدم العديد من الخدمات النوعية لسكان المنطقة؛ حيث يضم مسجدًا وبئرًا سطحية ووقفًا خيريًّا مكونًا من (3) محلات تجارية إضافة إلى المدرسة التعليمية.