"الندوة العالمية" تفتتح مجمعًا تعليميًّا في المناطق النائية بالسنغال.. وإشادة بجهود المملكة

وضَع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي، حجر الأساس لمجمع تعليمي جديد في منطقة (بامبلور- رفيسك- ديني بيرم إنداو) التي تبعد عن العاصمة السنغالية (دكار) بـ(40) كم.
وأوضح مدير مكتب الندوة العالمية في السنغال فتحي عيد، أن المجمع يأتي ضمن مركز تنموي جديد تؤسسه الندوة، ليقدم العديد من الخدمات النوعية لسكان المنطقة؛ حيث يضم مسجدًا وبئرًا سطحية ووقفًا خيريًّا مكونًا من (3) محلات تجارية إضافة إلى المدرسة التعليمية.
وثمّن "عيد" جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في دعمها المتواصل لمشروعات الندوة التي تخدم بها المجتمعات الإنسانية وعلى رأسها توفير فرص التعليم للأجيال الواعدة.