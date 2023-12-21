"أذكى" تدعو الطلاب والطالبات المسجلين لخوض الاختبار التأهيلي "الجمعة والسبت"

يُذكر أن الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي حقق رقمًا قياسيًّا بتسجيل أكثر من 260 ألف طالب وطالبة سعوديين في المرحلتين المتوسطة والثانوية يمثلون أكثر من 10 آلاف مدرسة بالمملكة، كأكبر أولمبياد وطني يحقق هذا العدد؛ وذلك تأكيدًا لارتفاع مستوى الوعي لدى أبناء الوطن تجاه تقنيات البرمجة والذكاء الاصطناعي؛ حيث تعد الأولمبياد مبادرة وطنية لصناعة جيل قادر على التعامل مع البرمجة والذكاء الاصطناعي؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء القدرات الوطنية.