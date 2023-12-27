أسهمت في رفع مستوى الخدمات وتحسين كفاءة الإنفاق.. الوقيت: السحابة "ديم" تستضيف 230 مركز بيانات حكومياً

من جهته، أكد مدير مركز المعلومات الوطني في (سدايا) في كلمته أن (سدايا) قامت بجهود كان لها الأثر الأكبر في تمكين وتسريع التحول الرقمي الحكومي ودفع عجلة البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة قدُماً، حيث تفخر بوصول عدد المستفيدين من المنظومات إلى ملايين المستخدمين، مستعرضاً أن تطبيق "توكلنا" وصل إلى أكثر من 31 مليون مستخدم، ومنصة "نبأ" التي تخدم أكثر من 124 جهة مستفيدة في إشعار المستفيدين حول أكثر من 510 خدمات تقدمها، وتمثل منصة "بروق" نجاحاً كبيراً في مجال الاتصال الحكومي الآمن من خلال تنظيم ما يزيد على 47 ألف اجتماع.