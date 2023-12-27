أسهمت في رفع مستوى الخدمات وتحسين كفاءة الإنفاق.. الوقيت: السحابة "ديم" تستضيف 230 مركز بيانات حكومياً

بدأت اليوم، أعمال منتدى الباحة للذكاء الاصطناعي، الذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بالتعاون مع جامعة الباحة في مقرها، برعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بحضور مدير مركز المعلومات الوطني في (سدايا) الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، ورئيس جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، وعدد من المتخصصين والباحثين في تقنيات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية من (سدايا) والجامعة.
وألقى رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، كلمة في افتتاح المنتدى، أوضح فيها أن الجامعة حققت خطوات واعدة وملموسة في رحلة التحول الرقمي والمتوائمة مع الخطة الإستراتيجية للجامعة (واعد 2020 - 2025)، حيث أسست مركز بيانات بنمط الحوسبة السحابية الخاصة.
ولفت إلى أن هذه البنية التحتية المتينة أسهمت في تبني تطبيقات حديثة لخدمة الأنشطة والأعمال في الجامعة من خلال خدمات رقمية نوعية تخطت 120 خدمة رقمية، وتأسيس الجامعة مكتب البنية المؤسسية لحوكمة التحول الرقمي، حيث حصلت على شهادة اعتماد البنية المؤسسية كأول جامعة سعودية بمستوى النضج الثالث وقياس نضج رقمي للجهة (مستوى التحسين)، وتأسيسها مكتب البيانات لإدارة وحوكمة البيانات الذي حقق بدوره المستوى الثالث لقياس نضج البيانات الحكومية بنسبة 54%، كما طورت أكثر من 260 مقرراً إلكترونياً تقدم بنمط التعليم والمدمج، وتحقيق الجامعة جائزة البلاك بورد للتعليم والتعلم بالشرط الأوسط عن فئة التميز في المشاركة المجتمعية (رافد) 2022 و2023 على التوالي، فيما دشنت الجامعة الخطة الإستراتيجية للأمن السيبراني بواقع 4 خطط تشغيلية و8 مشروعات، فضلاً عن تحقيقها مستوى التزام بضوابط الأمن السيبراني بنسبة 71 . %
وقال الحسين: "لا يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقدم تقني فحسب، بل إنه نقلة نوعية تمس كل جانب من جوانب الحياة، ويفتح آفاقاً جديدة من الإمكانات"، مشدداً على أهمية اكتشاف المعارف والأفكار ومناقشتها ومشاركتها والتي تعد بمكانة حافز للتعاون متعدّد التخصّصات.
من جهته، أكد مدير مركز المعلومات الوطني في (سدايا) في كلمته أن (سدايا) قامت بجهود كان لها الأثر الأكبر في تمكين وتسريع التحول الرقمي الحكومي ودفع عجلة البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة قدُماً، حيث تفخر بوصول عدد المستفيدين من المنظومات إلى ملايين المستخدمين، مستعرضاً أن تطبيق "توكلنا" وصل إلى أكثر من 31 مليون مستخدم، ومنصة "نبأ" التي تخدم أكثر من 124 جهة مستفيدة في إشعار المستفيدين حول أكثر من 510 خدمات تقدمها، وتمثل منصة "بروق" نجاحاً كبيراً في مجال الاتصال الحكومي الآمن من خلال تنظيم ما يزيد على 47 ألف اجتماع.
وبيّن أنه على صعيد الخدمات السحابية تستضيف السحابة الحكومية "ديم" أكثر من 230 مركز بيانات حكومياً أسهم في رفع مستوى الخدمات وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وغيرها.
وأوضح الوقيت أن (سدايا) أتاحت من خلال منصة "استشراف" خدمات متقدمة لتحليل البيانات لأكثر من 110 جهات حكومية، مضيفاً أنه في مجال الذكاء الاصطناعي نظمت (سدايا) القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختيها الأولى والثانية، وطورت العديد من الحلول الذكية وحالات الاستخدام في مجالات الطاقة، والنقل والصحة والأمن، كما وضعت (سدايا) نصب أعينها تطوير القدرات البشرية والمهارات الرقمية من خلال تأسيسها أكاديمية متخصصة، وأطلقت معسكرات تدريبية في مجال علوم.
واشتمل المنتدى على جلستي حوار الأولى بعنوان (أثر الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال التعليم)، والثانية بعنوان (تحديثات المدن الذكية في المملكة)، بمشاركة عدد من المختصين في الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية من (سدايا) والجامعة، كما قدّم المشرف العام على بناء القدرات في (سدايا) الدكتور أحمد بن عوض الغامدي، عرضاً تقديمياً حول جهود (سدايا) في بناء القدرات.
ثم أقيم عرض متكامل عن مفهوم المدن الذكية تضمن جهود المملكة في هذا القطاع، تخلله الإعلان عن هاكاثون الباحة للذكاء الاصطناعي وهو تحدٍ يهدف إلى تطوير حلول ذكية للمدن، وتشجيع الطلاب على الابتكار وتعزيز الوعي التقني، وتطوير مهارات الطلاب والطالبات.