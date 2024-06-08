وزارة الشؤون الإسلامية تستهدف بثّ أكثر من "35.000.000" رسالة نصيّة توعوية لإرشاد ضيوف الرحمن

وتتضمّن محتوى الرسائل التي تبثّها "الأمانة" إيضاح مناسك الحج والعمرة، ورسائل تعريفية عن خدمة الهاتف المجاني والمكتبة الإلكترونية، والتوعية الإسلامية والالتزام بالأنظمة والقوانين التي وضعتها الدولة من أجل أمن وسلامة ضيوف بيت الله الحرام الذين جاؤوا ملبّين لنداء ربّ العالمين؛ تحقيقًا لتطلعات ورؤى قيادتنا الحكيمة.