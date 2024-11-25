مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يعيد القدرة على الحركة لـ"ستينية" أقعدتها مضاعفات خلع بمفصل ورك صناعي

الذي قال أن المراجعة قدمت إلى المستشفى، وهي تشكو من حزمة أعراض متزايدة ، بدأت بالآلام الحادة في وحول منطقة الورك و الفخذ، وصعوبة الحركة، ثم تطور الأمر وفقدت القدرة على الحركة، وأخضعها الفريق الطبي لفحوصات دقيقة، بدأت بالمعاينة السريرية، ومن ثم التصوير بالأشعة سينية X ray، والأشعة المقطعية Ct-scan، لدراسة العظم وتبيان حالة المفصل، وقد أظهرت النتائج أن المفصل تعرض للتخلخل "عدم الثبات" نتيجة فقدان الالتحام مع العظم، ثم حدث له خلع، وبعد دراسة الحالة على ضوء معطيات التشخيص الطبي، واتخاذ الترتيبات اللازمة، أجرى الفريق الطبي عملية جراحية دقيقة، تم فيها استبدال الجزء المتخلخل من المفصل " الحق أو الصحن"، ورأس المفصل، ووضع المكون الحقي والفخذ بدقة في الحوض، وذلك في تدخل طبي استمر لنحو ساعتين، ومضى بسلاسة وانتهى ولله الحمد بالنجاح التام.