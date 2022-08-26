تعرَّض لإطلاق نار وطعن ثم دهس بسيارة.. هنا تفاصيل إنقاذ "ذئب بلجرشي"

وأضاف: "على الفور باشرت البلاغ، ووجدت الذئب وقد تعرَّض لإطلاق نار وطعن وتعذيب، ثم دهس بسيارة؛ ولا يستطيع تحريك أي جزء في جسمه سوى رأسه؛ فقمت بنقله بسيارتي، وذهبت به إلى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ببلجرشي، حيث استقبلوه، وقدَّموا له الإسعافات الأولية، وكتبوا وصفة أدوية لأحضرها من الصيدليات البيطرية، واستلمت الذئب منهم، وذهبت به إلى بيتي".