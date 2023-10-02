والد الطالب المتوفَّى في الدمام: سائق الحافلة دهسه مرتين ولم يستجب لنداء أخيه الأكبر

وتحدَّث الأب والألم والحزن يعتصران قلبه مبينًا أن سائق الحافلة - وفقًا لكلام شهود الحادثة التي وقعت عند الواحدة والنصف ظُهر أمس - دهس ابنه بكفر الحافلة الأول ثم دهسه بالكفر الثاني، والولد يصيح ويصرخ عليه دون أن يتوقف! ولم يستطع إيقافه إلا بعض الجيران عندما تمكنوا من اللحاق به في التقاطع الثاني من الشارع.